16.12.2024 21:38 Silvester am Brandenburger Tor: Shirin David wird Hauptact der Mega-Show

Bei der traditionellen Silvesterparty "Celebrate at the Gate" am Brandenburger Tor in Berlin tritt Rapperin Shirin David in diesem Jahr als Hauptact auf.

Von Christoph Carsten

Titelfoto: Annette Riedl/dpa, Joerg Carstensen/dpa (Bildmontage)