Neues Projekt: Shirin David will jetzt zeigen, wie sie wirklich ist

Überraschende News von Shirin David (28): Die Influencerin hat ein neues Podcast-Format angekündigt, in dem sie so einiges klarstellen will.

Von Christoph Carsten

In ihrem neuen Podcast will sich Shirin David (28) zeigen, wie sie wirklich ist. © Screenshot/Instagram/shirindavid Viele Fans hatten gerätselt, was es mit den jüngsten Bildern von Shirin David bei Instagram auf sich hat, auf denen die Musikerin mit blondem Pony und Monobraue zu sehen ist. Einige Anhänger vermuteten gar, dass ein neues Musikvideo in den Startlöchern stehen könnte. Nun lieferte Shirin selbst die Auflösung: Es handelt sich um Szenen aus dem Teaser zur neuen Show der 28-Jährigen mit dem Namen "Dirtea Talk". Der Podcast soll künftig wöchentlich auf YouTube und auf Spotify zu hören sein. "Ich habe irgendwann aufgehört mich online auszusprechen oder zu teilen was aktuell in meinem Leben sowie meiner Arbeit passiert, weil ich das Gefühl hatte, nicht mehr frei sprechen zu können, ohne das Judgement so vieler anderer", schrieb die Rapperin dazu. Dennoch fehle ihr das Teilen ihrer Gedanken. Shirin David Shirin David schockiert Fans mit neuem Look: "Wo sind die Augenbrauen?" Das Dauerfeuer negativer Kommentare im Netz lässt Shirin offenbar nicht gänzlich kalt. Die "Ich darf das"-Interpretin will sich erklären - zumal die Musik und die sozialen Medien dazu nur eingeschränkte Möglichkeiten bieten. "Ich bin der Meinung, dass viele Dinge Kontext benötigen, für die eine 15-sekündige Story nicht reicht. All das in einen drei-minütigen Song zu verpacken - auch das reicht manchmal nicht aus", betonte Shirin. Zudem hätten Frauen in der Geschichte bislang nur wenige Möglichkeiten gehabt, sich Gehör zu verschaffen. Das will die 28-Jährige mit ihrem Podcast ändern. In der Show soll es wöchentlich eine neue Folge mit Gästen geben, die in der Branche vor oder hinter der Kamera tätig sind.

Neuer Podcast von Shirin David: Jede Woche kommen neue Gäste in die Show