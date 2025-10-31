Schüsse auf Büro von Shirin David in Berlin! Polizei ermittelt

Berlin - In der Nacht zu Freitag sind in Berlin-Schöneberg Schüsse auf ein Gebäude an der Kurfürstenstraße abgefeuert worden, in dem auch Shirin David (30) ihren Sitz hat.

Aufregung um Shirin David (30): Auf das Büro der Rapperin in Schöneberg wurde geschossen. © Joerg Carstensen/dpa

Wie die "Bild" berichtet, sollen gegen 0.50 Uhr insgesamt drei Schüsse auf die Glastür des Hauses gefallen sein. Auf den dazugehörigen Fotos sind mehrere Einschusslöcher zu sehen. Verletzt wurde niemand.

Laut einer Sprecherin der Berliner Polizei wurden die Beamten am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr alarmiert, nachdem Zeugen die Schäden entdeckt hatten.

Vor Ort wurden demnach Projektile festgestellt. Die Polizei ermittle wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Zu den Tätern und ihren möglichen Motiven liegen keine offiziellen Informationen vor.

Nach Informationen von "Bild" soll Shirin Davids Manager nur rund 15 Minuten vor den Schüssen das Gebäude verlassen haben. Ob der Vorfall ihm gegolten haben könnte, ist bisher unklar. Die Polizei äußerte sich dazu bislang nicht.

Das Boulevardblatt zieht in dem Bericht eine Verbindung zu Rapperin Loredana (29). Diese hatte sich in Streams und Videos zuletzt mehrfach kritisch über Shirin David und deren Umfeld geäußert.