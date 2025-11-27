Shakes statt Iced Matcha Latte: Shirin David versüßt Berlin

Shirin David (29) startet eine Kooperation mit WonderWaffel. Ab dem 27. November können Fans ab 15 Uhr ihren Shake von Shirin persönlich serviert bekommen.

Von Marlen Rothenburg

Nach der Musik- und Beauty-Industrie mischt Shirin David (29) jetzt auch die Lebensmittelbranche auf.
... und zwar dort, wo man es nicht erwartet hätte: im Becher!

Ab dem 27. November gibt es deutschlandweit den brandneuen Creamy Blueberry Caramel Bliss-Milchshake – inspiriert vom Bestseller-Duft ihrer eigenen Kosmetiklinie.

Und das Beste: Shirin mixt zum Start selbst!
Im WonderWaffel in Berlin-Charlottenburg (Kantstraße 117) schwingt die Beauty-Queen ab 15 Uhr höchstpersönlich den Shaker und serviert ihren Fans die ersten Exemplare. Die 4,8-Millionen-Follower-Ikone kündigte auf Instagram an: "Shirin Beauty geht jetzt durch den Magen!"

Der Shake selbst klingt wie eine Zuckerbombe zum Verlieben: cremig, fruchtig, karamellig – ein Dessert in Drink-Form, ganz im typischen Shirin-Style.
Kein Wunder, dass ihre Fans schon vorab ausflippen. Eine Followerin kommentierte begeistert: "Dann müssen wir endlich nicht mehr die Bodybutter löffeln!"

Ob Duft oder Drink – Shirin David beweist einmal mehr: Alles, was sie anfasst, wird zum Hype. Wer den Milchshake probieren will, sollte sich aber beeilen.

Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa

