Shakes statt Iced Matcha Latte: Shirin David versüßt Berlin
Berlin - Shirin David (29) startet eine Kooperation mit WonderWaffel in Berlin. Die erfolgreiche Rapperin und Unternehmerin erweitert ihr Shirin-Beauty-Imperium ...
... und zwar dort, wo man es nicht erwartet hätte: im Becher!
Ab dem 27. November gibt es deutschlandweit den brandneuen Creamy Blueberry Caramel Bliss-Milchshake – inspiriert vom Bestseller-Duft ihrer eigenen Kosmetiklinie.
Und das Beste: Shirin mixt zum Start selbst!
Im WonderWaffel in Berlin-Charlottenburg (Kantstraße 117) schwingt die Beauty-Queen ab 15 Uhr höchstpersönlich den Shaker und serviert ihren Fans die ersten Exemplare. Die 4,8-Millionen-Follower-Ikone kündigte auf Instagram an: "Shirin Beauty geht jetzt durch den Magen!"
Der Shake selbst klingt wie eine Zuckerbombe zum Verlieben: cremig, fruchtig, karamellig – ein Dessert in Drink-Form, ganz im typischen Shirin-Style.
Kein Wunder, dass ihre Fans schon vorab ausflippen. Eine Followerin kommentierte begeistert: "Dann müssen wir endlich nicht mehr die Bodybutter löffeln!"
Ob Duft oder Drink – Shirin David beweist einmal mehr: Alles, was sie anfasst, wird zum Hype. Wer den Milchshake probieren will, sollte sich aber beeilen.
Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa