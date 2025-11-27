Shakes statt Iced Matcha Latte: Shirin David versüßt Berlin

Berlin - Shirin David (29) startet eine Kooperation mit WonderWaffel in Berlin . Die erfolgreiche Rapperin und Unternehmerin erweitert ihr Shirin-Beauty-Imperium ...

Nach der Musik- und Beauty-Industrie mischt Shirin David (29) jetzt auch die Lebensmittelbranche auf. © Joerg Carstensen/dpa

... und zwar dort, wo man es nicht erwartet hätte: im Becher!

Ab dem 27. November gibt es deutschlandweit den brandneuen Creamy Blueberry Caramel Bliss-Milchshake – inspiriert vom Bestseller-Duft ihrer eigenen Kosmetiklinie.

Und das Beste: Shirin mixt zum Start selbst!

Im WonderWaffel in Berlin-Charlottenburg (Kantstraße 117) schwingt die Beauty-Queen ab 15 Uhr höchstpersönlich den Shaker und serviert ihren Fans die ersten Exemplare. Die 4,8-Millionen-Follower-Ikone kündigte auf Instagram an: "Shirin Beauty geht jetzt durch den Magen!"

Der Shake selbst klingt wie eine Zuckerbombe zum Verlieben: cremig, fruchtig, karamellig – ein Dessert in Drink-Form, ganz im typischen Shirin-Style.

Kein Wunder, dass ihre Fans schon vorab ausflippen. Eine Followerin kommentierte begeistert: "Dann müssen wir endlich nicht mehr die Bodybutter löffeln!"