Shirin David bekommt Video-Botschaft von Erling Haaland: Das ist der Grund!

"Hey Shirin, Erling Haaland hier. Ich habe gehört, Du bist gerade auf Tour. Ich wünsche Dir alles Gute. Go hard, auf Wiedersehen", sagte der blonde Hüne, in dem kurzen Clip, den die 28-Jährige nun auf Instagram veröffentlichte.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen: Shirin David und Erling Haaland. © Screenshot/Instagram/shirindavid

Doch abgesehen von dieser interessanten, aber schwer nachzuprüfenden Mutmaßung gibt es noch eine einfachere Erklärung.

In der vergangenen Show von "The Voice of Germany", bei der Shirin David in der Jury sitzt, erklärte diese: "Ich will unbedingt ein Bild mit Haaland. Ich find' ich sehe ungeschminkt eins zu eins aus wie er."

Offenbar als Reaktion auf diesen Vergleich nahm Erling Haaland sein kurzes Video auf und schickte es an die "Lieben wir"-Interpretin. Oder handelt es sich etwa um einen heimlichen Flirt-Versuch des 1,94-Meter-Mannes?

Shirin jedenfalls dürfte mit neuer Energie in die kommenden Konzerte ihrer aktuellen Tour gehen. Noch bis zum 23. November ist die gebürtige Hamburgerin mit ihrer fulminanten Bühnenshow in deutschen Städten zu erleben.