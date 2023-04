Shirin David beschreibt ihren Traumprinzen: Dreimal Sex pro Nacht

Berlin - Millionen Fans auf Social Media, Top-Chartplatzierungen und erfolgreich im Eistee-Business: Bei Shirin David (27) läuft's gerade richtig gut. An den potenziellen Partner an ihrer Seite hat die Musikerin entsprechend hohe Ansprüche.

Auch im Bett muss es laut dem Shirin-Wunschzettel passen: Ihr Mann sollte nicht nur gut bestückt sein und "Big D Energy" mitbringen, sondern auch eine "geile Sau" sein und über genug Stehvermögen verfügen: "If he can’t *f* 3 times a night, peace", stellt die "Ich darf das"-Interpretin klar.

Zunächst sollte ihr Partner "charmant" und "elegant" sein und eine "gute Etikette" besitzen, gleichzeitig aber auch ein "bisschen Ghetto" sein, so die Hiphop-Queen.

Welche Eigenschaften muss Shirin Davids Traumprinz eigentlich mitbringen? Die Antwort hat die 27-Jährige nun in einer Fragerunde auf Instagram geliefert - und die Messlatte für potenzielle Bewerber ganz schön hoch gelegt!

In ihrer Instagram-Story hat sich Shirin David nun erstmals zu ihren gebleichten Augenbrauen geäußert. © Screenshot/Instagram/shirindavid

Ganz schön hohe Ansprüche an die Männerwelt also, die Shirin David da vorbringt.

Auch zur Kritik an ihren gebleichten Augenbrauen äußert sich Shirin erstmals in ihrer Story - und erklärt erneut, dass sie sich von Vertretern des vermeintlich starken Geschlechts so gar nichts vorschreiben lässt! "Liebe es, weil besonders Männer es hassen", heißt es im Wortlaut.

Auf die Fan-Frage, warum sie sich zuletzt so rar gemacht habe, antwortet Shirin, dass sie viel "im Hintergrund" gearbeitet habe. Die größte Herausforderung sei es, "gute Leute um mich herum zu finden und das ist wahnsinnig schwierig". Manchmal müssten auch "kleine Katzen mal Pause machen", erklärt die Rapperin.