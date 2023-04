Hass-Kommentare zu ihrem Look: Shirin David lässt Kritiker mit altem Foto verstummen

Das Bild zeigt Shirin David im Jahr 2014 - also in dem Jahr, in dem die Webvideo-Produzentin ihren YouTube -Kanal startete - im beigefarbenem Kleidchen auf dem roten Teppich.

2014 begann Shirin David ihre Karriere mit ihrem eigenen YouTube-Kanal. © Screenshot/Instagram/shirindavid

Schon damals habe man sie als Plastik und falsch bezeichnet, kommentiert die 27-Jährige das Bild auf Englisch ("Throwback to when I had no BBL, no nosejob, no fillers and y'all already called me 'plastic and fake'") - eine Andeutung, dass sie es manchen Menschen wohl nie recht machen kann.

Was sie von solchen Verurteilungen ihres Looks hält, schiebt Shirin David gleich hinterher: "Ate y'all up since 2014" ("Habe euch alle seit 2014 gefressen"). Genug Selbstbewusstsein scheint der Social-Media-Star definitiv zu haben.

Wie zu erwarten, finden sich auch unter diesem Post Negativ-Kommentare und Kritik. "Da wo du noch aussahst wie ein Mensch", heißt es da, oder "100.000 Mal besser... heutzutage leider zu fake". Doch ebenso viele Fans signalisieren Shirin ihre Unterstützung in Kommentaren wie "Schon 2014 Trendsetterin gewesen" oder "Und trotzdem war sie schon immer die Schönste!"