Shirin David postet Nacktfoto: "Curvy wie die Berge bei Heidi"

Shirin David (28) ist aktuell auf ihrer ersten großen Tour zu sehen. © Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage)

Die Wahlberlinerin hat bekanntlich kein Problem damit, zu zeigen, was sie hat – schließlich ist ihr Körper ihr Kapital und war mit Nasen-Op, Brustvergrößerung und Brazilian Butt Lift auch nicht ganz billig.

Doch so freizügig wie auf ihrem neuesten Bild hat man Shirin David selten gesehen. Abgesehen von den Pumps posiert die Musikerin wie Gott sie schuf.

Lediglich die Brüste und den Intimbereich bedeckt sie mit geflochtenen Zöpfen – einer davon in Brezel-Form.

Dazu schrieb die "The Voice of Germany"-Jurorin: "'Heidi von den Hills' am 17.11.23." An diesem Datum erscheint eine Neuauflage ihrem 2021er Album "Bitches brauchen Rap". Einer der Songs darauf heißt "Heidi". Mit dem Nackedei-Posting will Shirin offenbar ihre neue Single bewerben.

"Diego, mein Hair-Stylist, hat für dieses Shooting eine Brezel gebaut, die für meinen Kopf vorgesehen war. Aber ich habe sie dann einfach vor mich gehalten, die Brezel landete an einer anderen Stelle und so ist dieses unfassbare Shooting entstanden", verriet die 28-Jährige vor ihrem Konzert in Leipzig der "Bild"-Zeitung.