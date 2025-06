Shitstorm wegen Outfit: Beyoncé sorgt auf Tour für Empörung

Paris (Frankreich) - Bei ihrem Auftritt in Paris im Rahmen der "Cowboy Carter"-Tour sorgte die US -Pop-Ikone Beyoncé (43) mit ihrem Outfit für Aufsehen.

Beyoncé (43) befindet sich derzeit auf ihrer "Cowboy Carter"-Tour. (Archivbild) © Larry W. Smith/EPA/dpa

Wie Forbes berichtet, trug die Sängerin ein T-Shirt, auf dem die sogenannten "Buffalo Soldiers" abgebildet waren.

Dabei handelt es sich um afroamerikanische Soldaten der US-Armee, die nach dem Bürgerkrieg im Westen der USA eingesetzt wurden.

Beyoncé wollte damit offenbar ein Zeichen setzen, denn das Datum fiel auf den "Juneteenth", den Gedenktag zur Abschaffung der Sklaverei in den USA. Dieser wurde von dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden (82) zum nationalen Feiertag erklärt.

Doch die Rückseite des Shirts ließ viele Fans schockiert zurück. Dort war ein Text aus dem Buch "The Buffalo Soldiers - A Narrative of the Black Cavalry in the West" zu lesen.

Besonders eine Passage löste dabei Empörung aus:

"Ihre Gegner waren die Feinde des Friedens, der Ordnung und der Besiedlung: kriegführende Indianer, Banditen, Viehdiebe, mörderische Revolverhelden, Schmuggler, Eindringlinge und mexikanische Revolutionäre."