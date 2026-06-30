"Shut the f*ck up!": Mats Hummels verliert auf New Yorks Straßen die Fassung und rastet aus

New York/München - Aufgrund der laufenden Fußball-WM befindet sich Mats Hummels (37) als Experte in New York. Der Münchner bewegt sich in der belebten Stadt am liebsten mit dem Fahrrad von A nach B, doch dabei erlebte er bereits eine unangenehme Situation.

In New York stören Mats Hummels (37) am meisten die Fahrradfahrer. © Bernd Thissen/dpa

Im Podcast " " erzählt der Ex-Fußballer von einer Begegnung mit einem Fahrradkurier. "Der kam von hinten mit 100 Sachen angezogen", sagte er, während Hummels selbst gemütlich durch New York radelte.

Der Kurier sei dem 37-Jährigen immer dichter aufgefahren. "Ich war echt erst ruhig, und dann meckert der mich aber auch noch an!" Für Hummels war das zu viel – nach kurzer Zeit verlor er die Geduld.

"Und dann hat er halt irgendwas zu mir gesagt, ich glaube auf Spanisch, und dann hab’ ich beleidigt", gesteht der WM-Experte im Podcast. "Ich habe gesagt: 'Shut the f*ck up!' [zu Deutsch: 'Halt die verdammte Klappe!'], und er hat das zurückgesagt. Dann haben wir uns das einfach dreimal hin- und hergesagt."

Inzwischen kann der 37-Jährige über den unerfreulichen Zusammenstoß lachen: "Wie so ein Vollidiot hab’ ich da zur Seite gepöbelt."