Insolvenzantrag! Deutsche Olympia-Legende ist pleite, selbst RTL konnte ihn nicht retten

Köln - Jürgen Hingsen gehört zu den größten Sportlern des Landes, jetzt ist er pleite. Auch eine Teilnahme am RTL- Dschungelcamp konnte den 68-Jährigen nicht retten.

Trotz finanzieller Schwierigkeit hat Jürgen Hingsen (68) seinen Optimismus nicht verloren. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" berichtet, hat das Amtsgericht Köln bereits am 22. Juni 2026 ein Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit gegen den ehemaligen Weltklasse-Zehnkämpfer eingeleitet. Hingsen selbst soll den Antrag dazu eingereicht haben.

"Ich habe beschlossen, diesen Weg jetzt zu gehen, um auch reinen Tisch zu machen", erklärte der "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Kandidat von 2025 gegenüber dem Blatt. Er habe "vor 15 oder 16 Jahren finanzielle Fehler gemacht".

Damals investierte Hingsen größere Geldsummen in Unternehmen für erneuerbare Energien. Doch sämtliche Investments floppten. Heute hat er seine Lehren daraus gezogen und betont: "Man sollte einfach die Finger von Sachen lassen, von denen man zu wenig Ahnung hat."

Seine Schulden sollen im sechsstelligen Bereich liegen. Gläubiger mit offenen Forderungen müssen sich künftig direkt an den zuständigen Insolvenzverwalter wenden. Auch Einnahmen aus TV-Auftritten und Sport-Events muss Hingsen ab sofort melden.