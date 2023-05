Sia überrascht in emotionalem Podcast mit sehr privater Offenbarung!

Pop-Sängerin Sia (47) ist für ihre ausgefallenen Frisuren bekannt. (Archivbild) © Michael Nelson/EPA/dpa

Die 47-jährige Musikerin ging mit dieser privaten Information im Podcast "Rob Has a Podcast" an die Öffentlichkeit und erklärte dort laut einem Bericht von CNN, dass sie selbst in dem Autismus-Spektrum liege und sich derzeit in der Genesung befinde.

Als Überraschungsgast schaltete sich Sia zu dem Podcast dazu, in dem überwiegend Reality-TV-Serien behandelt werden. Dort interviewte der Host und ehemalige Reality-TV-Star Rob Cesternino (44) gerade die Finalistin der diesjährigen 44. Staffel von "Survivor", Carolyn Wiger (36).

Wiger, die während der Show selbst durch ihre Verhaltensauffälligkeiten auffiel, wirkte sichtlich überwältigt, als die australische Sängerin auftauchte. Noch emotionaler wurde es, als Sia für ihre "Lieblingsdarstellerin" der Staffel und ihren Sohn 100.000 US-Dollar an Unterstützung versprach, um Wiger und ihrem Sohn in einer schwierigen Phase zu helfen.

Doch eine weitere Überraschung hatte Sia noch im Gepäck.