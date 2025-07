20.07.2025 11:54 5.071 Ausverkauftes Sido-Konzert: Lange Wartezeit, technische Probleme und ein besonderer Gast

Knapp 12.000 Menschen feierten am Samstagabend beim ausverkauften Sido-Konzert am Elbufer in Dresden.

Von Karolin Wiltgrupp

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)