Sido in Erfurt: Musik-Legende startet Jubiläumstour vor 14.000 Fans

Alles in Kürze

Erfurt - Rapper Sido (44) hat am Freitagabend vor 14.000 Zuschauern auf dem Erfurter Domplatz seine Jubiläumstour gestartet.

Zum Start seiner Jubiläumstour trat Sido (44) vor über 14.000 Zuschauern auf dem Domplatz in Erfurt auf. © Bodo Schackow/dpa

"Es war mir eine Ehre", schrieb der 44-Jährige nach dem Konzert in der Thüringer Landeshauptstadt auf seiner Facebook-Seite. In seiner Instagram-Story hielt er sich mit den Worten "Danke Erfurt" noch etwas knapper.

Am heutigen Samstag tritt der gebürtige Berliner im Sachs-Stadion in Schweinfurt (19 Uhr) auf.

Sido will mit der Tournee die 25 Jahre feiern, seit denen er offiziell auf der Bühne unterwegs ist. Bis einschließlich 17. August sind für die Tour 25 Auftritte geplant. Tracks aus seiner gesamten Schaffenszeit sollen dabei zu hören sein.

Sido ("Bilder im Kopf", "Medizin") gilt für viele als Legende des Deutschraps. Als er einem größeren Publikum bekannt wurde, trug er bei öffentlichen Auftritten eine Totenkopfmaske, die er später aber ablegte.

Der gebürtige Berliner war auch schon Jury-Mitglied bei der Casting-Show "The Voice of Germany" und als Schauspieler in Filmen ("Halbe Brüder") und im Fernsehen zu sehen.