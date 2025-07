21.07.2025 12:00 31.988 Ausverkauftes Sido-Konzert: Lange Wartezeit, technische Probleme und ein besonderer Gast

Knapp 12.000 Menschen feierten am Samstagabend beim ausverkauften Sido-Konzert am Elbufer in Dresden.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Knapp 12.000 Menschen können es Samstagabend am Elbufer kaum erwarten, bis ihr großes Idol die Bühne betritt. Doch ehe Sido (44) endlich zu sehen ist, vergeht eine Menge Zeit. Trotz eines holprigen Starts beschert die Rap-Legende den Fans ein grandioses Ende. Alles in Kürze Sido-Konzert in Dresden mit 12.000 Zuschauern

Lange Wartezeit und technische Probleme beim Support-Act

Sido tritt auf und wird emotional

Sein Sohn Rashid unterstützt ihn am Schlagzeug

Konzert endet mit asozialen Hits Mehr anzeigen Rund 12.000 Fans feierten beim ausverkauften Sido-Konzert am Elbufer. © Eric Münch Laut Veranstalter hätte das Konzert um 19 Uhr beginnen sollen. Doch erst 20 Uhr kommt Supporter Estikay auf die Bühne, will den Leuten einheizen und seine "Manifestour 2026" schmackhaft machen. Richtig loslegen kann der Hamburger aber nicht, denn es gibt Probleme mit dem Sound. Erst nach einigen Anläufen und zwei Song-Unterbrechungen kann der 33-Jährige zeigen, was er draufhat. Immer wieder versucht Estikay, das Publikum zum Mitmachen zu animieren, was nur so semigut funktioniert. Zu lange und sehnsüchtig warten die Fans auf den Hauptact. Nach 30 Minuten ist der für den Rapper unangenehme Auftritt vorbei. Sido Liebes-Aus bei Sido kurz nach Geburt seines fünften Kindes? "Bin übrigens Single" Sido Trotz Liebes-Aus mit beiden Müttern: Bleibt Rapper Sido ein Papa mit Herz? Um 20.45 Uhr wird ein Video passend zum Tour-Titel "25 Jahre Sido Mixtape" abgespielt. Dann fällt endlich der Vorhang. Sido tritt mit seiner legendären Maske und dunklen Schlabberklamotten in Erscheinung, im Hintergrund sein Produzent DJ Desue am Pult. Die Menge jubelt. Erst performte Sido (44) mit Maske im 2000er Style, für den Rest des Abends dann mit "normalem" Look. © Eric Münch Sido wird ganz emotional: "Papa ist stolz" Der Berliner lieferte seinem Publikum nostalgische Hip-Hop- und auch emotionale Momente. © Eric Münch Paul Hartmut "Siggi" Würdig, wie Sido bürgerlich heißt, startet mit gekürzten Hits aus seiner "Aggro-Berlin"-Zeit. "Steig ein", "Mein Block", "Goldjunge" und "Junge von der Straße" kennen vor allem seine Hardcore-Anhänger. Später legt der 44-Jährige seine Totenkopfmaske ab und performt mit freshem Outfit neuere Songs. Obwohl Sidos Skandal-Zeit und Drogenphase in der Vergangenheit liegen, machen sich manche Fans noch immer Sorgen um ihr Idol. Doch am Samstagabend gibt der Rapper Entwarnung: "Mir geht es blendend. Ich würde sogar sagen, ich bin geheilt. Ich bin überm Berg." Sido Schlägerei auf Sido-Konzert: Rapper wird zum Streitschlichter Sido Sido in Erfurt: Musik-Legende startet Jubiläumstour vor 14.000 Fans Ein Großteil, der zu seiner "Heilung" beigetragen hat, scheint wohl die Familie zu sein. Dass er in der Rolle als Vater besonders aufgeht, hat er auch bei seinem Konzert in Dresden bewiesen. Während dem Song "Ich liebe dich" sitzt sein ältester Sohn Rashid am Schlagzeug. Ein besonders emotionaler Moment für den sonst so coolen Sänger: "Papa ist stolz." Am Abend war klar: Das Publikum will Hip Hop statt Pop. © Eric Münch Sido gibt seinen Fans, was sie wollen Der Glanz-Auftritt des Rappers ließ die Fans den holprigen Start des Abends vergessen. © Eric Münch Zum Ende wird es jedoch - auf Wunsch der Fans - einen Hauch asozialer. Die Menge schreit: "Dadada daaa da!" Und fast jeder aus dem Publikum weiß, welches Lied gleich folgt. Und Sido wäre nicht Sido, wenn er seinen Anhängern nicht das gibt, was sie wollen. Mit "schlechtes Vorbild" und dem von den Fans geforderten "Arsch****song" lässt der Ex-"The Voice of Germany"-Juror den weniger gelungenen Start des Abends glatt vergessen.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)