Jubiläumstour! Sido kommt gleich zweimal nach Sachsen

Rapper Sido wird im August des kommenden Jahres auf der Küchwaldwiese in Chemnitz live performen. © Florian Wieser/APA/dpa

Das Deutschrap-Urgestein wird im Sommer des kommenden Jahres die letzten 25 Jahre seiner Karriere Revue passieren lassen und seine größten Hits live performen.

"Fans können sich auf eine Reise durch alle Phasen seiner Musik freuen, von den frühen Klassikern bis hin zu den neuesten Tracks", heißt es in der Tourankündigung.

Am 19. Juli 2025 wird der Musiker in Dresden bei den Filmnächten am Elbufer auftreten und am 10. August macht Sido dann auch in Chemnitz Station - und zwar auf der Küchwaldwiese. 19 Uhr soll das Konzert beginnen.