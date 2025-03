Sie hatten seit 25 Jahren keinen Kontakt: Vater von "Bergdoktor" Hans Sigl verstorben

Hans Sigl (55) strich seine Eltern mit 30 Jahren aus seinem Leben. © Henning Kaiser/dpa

Das berichtet die "Bild". Außerdem findet sich im Netz eine Todesanzeige. Demnach verstarb Hans Sigl senior am 1. März und wurde in seiner Heimat Rottenmann in der Steiermark im engsten Familienkreis bestattet.

Als der Schauspieler zehn Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Seit er 30 ist, hatte er keinen Kontakt mehr zu ihnen. Die Mutter starb bereits vor einigen Jahren.

"Ich habe gesagt, mit großer Dankbarkeit und Demut, ich finde das großartig, was unser Leben war, und ich bedanke mich für mein Leben mit euch", sagte der 55-Jährige im Dezember vergangenen Jahres im Podcast "Hotel Matze".

Diese Entscheidung bereute der Österreicher offenbar nie: "Die biologische Herkunft wird manchmal auch überschätzt, finde ich."