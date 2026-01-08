Sie liegt auf der Intensivstation! Not-OP bei Ex-Frau von Weltmeister

Madrid (Spanien) - Gesundheits-Schock zum Jahresstart: Sara Carbonero (41), Ex-Frau von Fußball -Ikone Iker Casillas (44), liegt nach einer Not-Operation auf der Intensivstation einer Klinik.

Gesundheitliche Sorgen um Sara Carbonero (41)! Die spanische Sportjournalistin hat sich einer Operation unterziehen müssen. © FRANCK FIFE / AFP

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sei die spanische Sportjournalistin gemeinsam mit Freunden und ihrem Partner José Luis Cabrera nach Lanzarote gereist, um Silvester auf der Kanarischen Insel zu verbringen.

Während ihres Aufenthalts habe sie sich allerdings unwohl gefühlt und sei wegen nicht enden wollender Beschwerden schon am vergangenen Freitag in die Notaufnahme gebracht worden. Dort hätten die Ärzte aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands entschieden, eine sofortige Operation durchzuführen.

Diese stünde jedoch in keinem Zusammenhang mit dem 2019 diagnostizierten Eierstockkrebs, den sie zuvor bezwungen hatte, will die Zeitschrift "¡Hola!" über vertraute Quellen aus dem Umfeld der bis 2021 mit Welt- und Europameister Casillas verheirateten Brünetten erfahren haben, aus deren elfjähriger Beziehung die beiden Söhne Martín (Geburtsjahr 2014) und Lucas (2016) stammen.

Details zum konkreten Grund für den Eingriff seien nicht bekannt.