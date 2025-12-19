Kida Khodr Ramadan gibt offen zu: Das spielt man im Knast

Berlin - In der aktuellen und zugleich letzten Folge der vierten Staffel von " Duell um die Geld " war unter anderem Schauspieler Kida Khodr Ramadan (49, "4 Blocks") zu Gast. Ramadan saß noch bis August 2025 im Gefängnis und sprach in der Joyn-Sendung offen über seine Zeit hinter Gittern.

Schauspieler Kida Khodr Ramadan (49, "4 Blocks"). © Carsten Koall/dpa

In dem Format wird zwar Poker gespielt, allerdings nicht mit Karten, sondern mit Wissen. Das erspielte echte Geld wird anschließend für einen guten Zweck gespendet.

Gastgeber Klaas Heufer-Umlauf (42) zeigte sich neugierig und fragte Ramadan, was man im Gefängnis eigentlich spiele.

Während der "Experte für alles"-Moderator zunächst an Glücksspiel um Zigaretten dachte, fiel die Antwort des Schauspielers überraschend harmlos aus: "Wenn ich ehrlich bin, ist das Stadt-Land-Fluss", so Ramadan, dem direkt eine lustige Anekdote einfiel.

"Beim Buchstaben E und anschließend der Beruf kam es mal fast zu einer Schlägerei, weil einer bei E 'LKW-Fahrer' gesagt hat", erzählte der Schauspieler.

Nach längeren Diskussionen habe man die Antwort schließlich akzeptiert. Eine weitere kuriose Situation habe sich beim Buchstaben F ergeben: In der Kategorie "Prominente" habe derselbe Mithäftling "die Frau von Messi" geschrieben. Doch auch hier sei es letztlich friedlich geblieben.