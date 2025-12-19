Kida Khodr Ramadan gibt offen zu: Das spielt man im Knast
Berlin - In der aktuellen und zugleich letzten Folge der vierten Staffel von "Duell um die Geld" war unter anderem Schauspieler Kida Khodr Ramadan (49, "4 Blocks") zu Gast. Ramadan saß noch bis August 2025 im Gefängnis und sprach in der Joyn-Sendung offen über seine Zeit hinter Gittern.
In dem Format wird zwar Poker gespielt, allerdings nicht mit Karten, sondern mit Wissen. Das erspielte echte Geld wird anschließend für einen guten Zweck gespendet.
Gastgeber Klaas Heufer-Umlauf (42) zeigte sich neugierig und fragte Ramadan, was man im Gefängnis eigentlich spiele.
Während der "Experte für alles"-Moderator zunächst an Glücksspiel um Zigaretten dachte, fiel die Antwort des Schauspielers überraschend harmlos aus: "Wenn ich ehrlich bin, ist das Stadt-Land-Fluss", so Ramadan, dem direkt eine lustige Anekdote einfiel.
"Beim Buchstaben E und anschließend der Beruf kam es mal fast zu einer Schlägerei, weil einer bei E 'LKW-Fahrer' gesagt hat", erzählte der Schauspieler.
Nach längeren Diskussionen habe man die Antwort schließlich akzeptiert. Eine weitere kuriose Situation habe sich beim Buchstaben F ergeben: In der Kategorie "Prominente" habe derselbe Mithäftling "die Frau von Messi" geschrieben. Doch auch hier sei es letztlich friedlich geblieben.
Kida Khodr Ramadan hatte lange keinen Führerschein
Kida Khodr Ramadan war Anfang August nach knapp einem Jahr aus der Berliner Justizvollzugsanstalt Heiligensee entlassen worden. Dort befand er sich seit dem 6. August 2024 im sogenannten offenen Vollzug, der es ihm ermöglichte, dennoch an mehreren Filmprojekten zu arbeiten.
Der Schauspieler verbüßte zwei Haftstrafen von jeweils zehn Monaten, zu denen er 2022 und 2024 verurteilt worden war. Hintergrund war, dass er wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war.
Damit ihm das künftig nicht noch einmal passiert, machte Ramadan einige Monate nach seiner Haftentlassung schließlich seinen Führerschein.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa