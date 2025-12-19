Süße Babynews: Comedian Pete Davidson zum ersten Mal Vater geworden

Comedian Pete Davidson wurde zum ersten Mal Vater einer kleinen Tochter.

USA - Im Babyglück: Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt (29) sind zum ersten Mal Eltern eines kleinen Mädchens geworden!

Diese freudige Nachricht teilte das Paar mit niedlichen Bildern auf Instagram.

"Mein bisher bestes Werk, ich bin absolut erfüllt von Liebe, Dankbarkeit und Unglauben", schrieb sie unter dem Post.

Die 29-Jährige gab zudem bekannt, dass ihre Tochter den Namen Scottie Rose Hewitt Davidson trägt und bereits vor einer Woche geboren wurde.

Wie Page Six berichtete, ist der Name des kleinen Mädchens eine Hommage an Scott Davidson - Petes Vater, der bei den Terroranschlägen des 11. September 2001 ums Leben kam.

Bereits im Sommer hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben. Kurz darauf verriet Davidson in einem Interview, dass es schon lange sein großer Traum ist, Vater zu werden.

