Sie will ein Baby! "GNTM"-Siegerin Alex Mariah lässt Sperma einfrieren

Alex Mariah Peter (25) wurde 2021 von Heidi Klum (50) als erste Transfrau zur Siegerin von "Germany's Next Topmodel" gekürt. © Bildmontage: Instagram/alexmariahpeter (Screenshots)

Vor zwei Jahren wurde die Kölnerin von Heidi Klum (50) als erste Transfrau zur Siegerin von "Germany's Next Topmodel" gekürt. Zwar ging die Beauty mit ihrer Umwandlung stets offen um, genauere Details dazu gab sie allerdings nur selten preis. Bis jetzt.

In ihrem Podcast "Yum Yum Hustlers" spricht sie offen über ihren Kinderwunsch, der durch die Pläne ihrer Geschlechtsangleichung in Gefahr geriet. "Ich wusste, ich fange jetzt eine Hormontherapie an, und zu dem Zeitpunkt wirst du halt unfruchtbar", verrät Alex Mariah.

Aus diesem Grund ließ sich die Influencerin zuvor ihr Sperma einfrieren. Sie erklärt: "Ich habe mich einfach beschützt davor, mich selbst zu enttäuschen und im Nachhinein die Möglichkeit nicht mehr zu haben."

Der Traum vom eigenen Nachwuchs ist jedoch eine teure Angelegenheit. So zahlte das Model 1200 Euro für das Abgeben der Probe. Hinzu kommen weitere 600 Euro pro Jahr für das Einlagern der Spermien.

Viel Geld, doch Alex Mariah bereut ihre Entscheidung nicht. "Für mich sind Kinder so wichtig, ich möchte so gern Kinder haben, dass es mir das absolut wert ist", stellt die 25-Jährige klar.