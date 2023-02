"Let's Dance": Becker-Tochter glänzt mit heißem Tango, erstes Paar fliegt raus!

Köln - Mit der Teilnahme bei " Let's Dance " erfüllte sie sich einen großen Traum. Dieser platzte am Freitagabend allerdings jäh. Alex Mariah Peter (25) und ihr Profi-Partner Alexandru Ionel (28) haben ausgetanzt!

"GNTM"-Siegerin Alex Mariah Peter (25) und ihr Profi-Partner Alexandru Ionel (28) müssen das RTL-Tanzparkett nach nur zwei Liveshows verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Damit ereilte die Gewinnerin von Heidi Klums (49) Castingshow "Germany's Next Topmodel" das Schicksal, wovor sich jeder prominente Teilnehmer der beliebten RTL-Show am meisten fürchtet: ein Ausscheiden in Runde eins!

Für ihren Cha-Cha-Cha erhielt das Paar von der Jury um Chef-Kritiker Joachim Llambi (58) zwar nur magere 13 Punkte, lag damit aber immerhin nicht am Ende des Teilnehmerfeldes.

Die 25-jährige Trans-Frau sei mit ihrem Gewicht "zu weit hinten" gewesen, urteilte der 58-Jährige und zog den Vergleich zu jemanden, der einen "Bauchladen" trage und Süßigkeiten verkaufe. Letztlich besiegelten aber die Zuschauer das Show-Aus. Offenbar hatte ihnen die Performance der Kölnerin zu "Finally" auch nicht gefallen.

Michael "Mimi" Kraus und "Let's Dance"-Neuling Mariia Maksina (26), sowie Younes Zarou (25) und Malika Dzumaev (32, war für die schwangere Renata Lusin nachgerückt) mussten ebenfalls bis zur letzten Sekunde zittern.

Der Handballer und der YouTube-Star konnten sich jedoch auf ihre Fans verlassen und dürfen somit in der nächsten Woche erneut das Tanzbein schwingen.