"Glas leer, Bauch voll" - Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet zweites Kind!

Berlin - Zuckersüße Baby-News! Silbermond -Sängerin Stefanie Kloß (41) erwartet acht Jahre nach der Geburt ihres Sohnes nun ihr zweites Kind.

Stefanie Kloß (41) wird zum zweiten Mal Mama! © Georg Wendt/dpa

"Glas leer, Bauch voll" - so lautet die Bildunterschrift von Stefanies Schwangerschaftsverkündung auf Instagram.

Darauf ist zu sehen, wie die 41-Jährige ein leeres Getränk auf ihrer XXL-Kugel abstellt und unschuldig zur Seite schielt.

Bis zur Geburt dauert es augenscheinlich nicht mehr lange.

Die Frontsängerin der in Bautzen gegründeten Band Silbermond und Band-Gitarrist Thomas Stolle wurden 2018 zum ersten Mal Eltern.

Anfang des Jahres deutete die Band an, erst 2027 wieder live für ihre Fans zu spielen. "Wir wollten euch nur wissen lassen, dass es uns in unserer kleinen Auszeit gut geht", schrieben sie in einem Post.