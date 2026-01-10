Silvester-Albtraum: TV-Moderatorin verliert Auge durch Böller

München/Potsdam - Jedes Jahr passieren an Silvester Tragödien durch Raketen und Böller. So ist nun auch die ehemalige "Astro TV"-Moderatorin Andrea Plewig (55) betroffen, die sich mit einer Batterie das linke Auge schwer verletzte.

Andrea Plewig (55) verlor ein Auge an Silvester. © Screenshot/instagram/iam_andreaplewig

Die beste Freundin der bekannten Talkmasterin Vera Int-Veen (58) meldete sich einige Tage nach Neujahr bei ihren Instagram-Followern und zeigte dort ihr zugeschwollenes und operiertes Auge.

Dabei habe Silvester für Plewig entspannt begonnen, sie traf in ihrem Garten in Potsdam vor dem Böllern noch alle Sicherheitsvorkehrungen, "hatte nur ein paar Raketen und drei Batterien, ganz legal aus dem Supermarkt natürlich. Dafür habe ich vorher alles super vorbereitet: ausgepackt, die Zündschnüre freigelegt, die Kinder weggeschickt", beteuerte die 55-Jährige gegenüber "Bild".

Um kurz vor Mitternacht passierte dann das Unglück. Die Moderatorin zündete eine Batterie an, die sofort loslegte – Plewig konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen. "Die Druckluft vor der Explosion hat mich im Auge getroffen. Plötzlich lag ich auf dem Boden", so die 55-Jährige. Besonders tragisch: Freunde mussten alles mit ansehen.

Ärzte konnten das Auge nicht mehr retten, wie Andrea Plewig auf Instagram verriet. Dennoch zeigte sie sich positiv gegenüber ihren 30.000 Followern. "Es hätte schlimmer kommen können, es hätte mein Gesicht zerfetzt werden können." Dennoch glaube sie, dass der Mensch "ein Wunderwerk ist und ich recht schnell auch lernen werde, mit nur einem Auge zurechtzukommen."