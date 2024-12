Diebstahl in Luxus-Apartment? Silvia Wollny zeigt brisante Mail und rügt Calantha öffentlich

Hückelhoven - Der seit Monaten schwelende Streit zwischen Skandal-Tochter Calantha Wollny (24) und ihrer berühmten Großfamilie geht in die nächste Runde. Familienoberhaupt Silvia (59) schoss am Wochenende nicht nur öffentlich gegen die 24-Jährige, sondern veröffentlichte obendrein auch noch brisante Chatverläufe. Und sie war nicht die einzige!

Das ließ zumindest ein brisantes Schreiben vermuten, das die 59-Jährige in ihrer Instagram-Story gepostet hatte und das augenscheinlich von einer Neusser Vermieterin stammt, deren "Luxus-Apartment" Calantha Mitte November für sich und ihren Freund Alex angemietet haben soll.

In den letzten Wochen hatten sich Calantha und ihr älterer Bruder Jeremy-Pascal (27) immer wieder öffentliche Schlagabtäusche bei Instagram geliefert und sich gegenseitig beschuldigt, öffentlich Lügen zu verbreiten - jetzt mischen auch Clanchefin Silvia Wollny und weitere Mitglieder der Familie mit!

Silvia Wollny (59) veröffentlichte die Mail der Vermieterin aus Neuss in ihrer Instagram-Story. © Instagram/wollnysilvia

"Am Tage des Auszuges wurde ich vom Reinigungsteam über den Diebstahl der [...] Gegenstände informiert", war in der Mail der Vermieterin nachzulesen, die sich offenbar Hilfe suchend an Mutter Silvia gewandt hatte.

"Sie [Calantha] wurde aufgefordert, die entwendeten Gegenstände unmittelbar zurückzugeben. Sie hat weder reagiert noch ist sie telefonisch erreichbar", hieß es in dem Schreiben, in dem auch davon die Rede war, dass die Vermieterin Strafanzeige gegen die Wollny-Tochter und ihren Partner erlassen werde.

"Muss ich dazu noch was sagen?", kommentierte Silvia die Aktion der 24-Jährigen und machte damit einmal mehr deutlich, wie verhärtet die Fronten zwischen Mutter und Tochter sind.

Auch einige von Calanthas Schwestern, darunter Sarafina (29) und Loredana (20), hatten das Vermieter-Schreiben - inklusive Silvias Kommentar - in ihren Storys gepostet und damit erneut gezeigt, dass sie voll und ganz hinter ihrer Mutter stehen.

Calantha, die in den letzten Wochen immer wieder PayPal-Spenden von Fans entgegen genommen hatte, mit denen sie nach eigenen Angaben verschiedene Unterkünfte für sich und ihren Freund gebucht hatte, ging hingegen noch nicht auf die neuesten Vorwürfe ein. Stattdessen wünschte die Skandaltochter ihren Instagram-Followern am Montag lediglich einen "Guten Morgen".