Nächste Runde im Wollny-Beef? Jetzt meldet sich auch Silvia zu Wort

Hückelhoven - Nächste Runde im Wollny -Drama rund um Mama Silvia (60) und Tochter Calantha (24)? Am Mittwoch hat sich die Clan-Chefin nach den jüngsten Anschuldigungen der 24-Jährigen zu Wort gemeldet.

Silvia Wollny hat sich in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet und klargestellt, dass sie sich immer gut um ihre Kinder gekümmert habe. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Die Vorwürfe der 24-Jährigen, sie habe sich nicht liebevoll um ihre elf Kinder gekümmert und sie nur selten in den Arm genommen, treffen Silvia offenbar hart. So hart, dass sie sich offenbar sogar genötigt sieht, öffentlich Stellung zu beziehen.

In ihrer Instagram-Story hat die 60-Jährige am Mittwoch daher einige Videos veröffentlicht, in denen sie klarstellt: Für sie gibt und gab es nie etwas Wichtigeres, als die eigene Familie.

"Ich werde immer für sie und die Enkelkinder da sein", betont Silvia darin. "Es konnte immer jeder zu uns kommen", führt sie aus - und meint damit wohl nicht nur die eigene Familie.

Denn die gelernte Hotelfachfrau berichtet, dass sie in den vergangenen Jahren immer wieder verschiedenen Menschen aus der Patsche geholfen habe. "Ich habe immer für andere eingestanden und werde das auch weiterhin tun. Ich werde weiterhin so leben, wie ich es bisher getan habe", verspricht Silvia.