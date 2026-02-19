Familien-Krach geht weiter! Silvia Wollny teilt erneut gegen Skandal-Tochter Calantha aus
Köln - Das schwierige Verhältnis von Silvia Wollny (61) zu ihrer Tochter Calantha (25) ist wohl nicht mehr zu kitten. Neueste Aussagen des Familienoberhauptes gießen weiteres Öl ins Feuer.
Aktuell ist die elffache Mutter bei "Promis unter Palmen" zu sehen und dort packt sie nochmals über die Beziehung zu ihrer verstoßenen Tochter aus. "Da wird niemals wieder ein Verhältnis kommen. Nie mehr", macht die 61-Jährige deutlich.
Seit Monaten bekriegen sich beide und meistens steht Calanthas Tochter im Mittelpunkt, die allerdings bei ihrer Oma aufgewachsen ist und von dieser liebevoll "Püppi" genannt wird.
Inzwischen hat Silvia ihre Enkelin auch adoptiert - nach Aussagen von Calantha gegen ihren Willen. "Sie wollte es nicht haben", erklärt die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin, warum es überhaupt so weit gekommen ist.
All der Stress mit Calantha habe demnach auch dazu geführt, dass sie vor rund zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten habe, wie sie Mitkandidat Maurice Dziwak (27) verrät.
Skandal-Tochter Calantha Wollny setzt Gerüchte über einen Schlaganfall in die Welt
Ausgerechnet Skandal-Tochter Calantha hatte im Sommer 2024 erste Gerüchte in die Welt gesetzt, dass ihre Mutter einen Schlaganfall gehabt habe.
Ein Check ihrer Hauptschlagadern und Augen sowie ein MRT und Langzeit-EKG brachten zwar kein gesichertes Ergebnis. Das MRT lieferte jedoch den Beweis, dass Silvia zu einem früheren Zeitpunkt mal einen Hirnschlag erlitten hatte.
Mittlerweile geht es der 19-fachen Großmutter wieder besser, was auch ihre Teilnahme an "Promis unter Palmen" beweist. Das Kapitel Calantha scheint für Silvia aber abgeschlossen zu sein, auch wenn für sie Familie das Wichtigste ist - aber nicht um jeden Preis.
"Familie ist mein Ein und Alles - außer die eine, die außer der Reihe tanzt", kann sich die 61-Jährige einen weiteren Seitenhieb nicht verkneifen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa