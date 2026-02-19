Familien-Krach geht weiter! Silvia Wollny teilt erneut gegen Skandal-Tochter Calantha aus

Köln - Das schwierige Verhältnis von Silvia Wollny (61) zu ihrer Tochter Calantha (25) ist wohl nicht mehr zu kitten. Neueste Aussagen des Familienoberhauptes gießen weiteres Öl ins Feuer.

Silvia Wollny (61) gewann 2018 "Promi Big Brother" und ist jetzt bei "Promis unter Palmen" zu sehen. © Henning Kaiser/dpa

Aktuell ist die elffache Mutter bei "Promis unter Palmen" zu sehen und dort packt sie nochmals über die Beziehung zu ihrer verstoßenen Tochter aus. "Da wird niemals wieder ein Verhältnis kommen. Nie mehr", macht die 61-Jährige deutlich.

Seit Monaten bekriegen sich beide und meistens steht Calanthas Tochter im Mittelpunkt, die allerdings bei ihrer Oma aufgewachsen ist und von dieser liebevoll "Püppi" genannt wird.

Inzwischen hat Silvia ihre Enkelin auch adoptiert - nach Aussagen von Calantha gegen ihren Willen. "Sie wollte es nicht haben", erklärt die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin, warum es überhaupt so weit gekommen ist.

All der Stress mit Calantha habe demnach auch dazu geführt, dass sie vor rund zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten habe, wie sie Mitkandidat Maurice Dziwak (27) verrät.