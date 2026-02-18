Unfall-Schock! Silvia Wollny muss "Promis unter Palmen" abbrechen

Phang Nga (Thailand) - Kaum bei " Promis unter Palmen " eingezogen, muss Silvia Wollny (61) das Abenteuer wegen eines Unfalls abbrechen!

Allzu lange war Silvia Wollny (5.v.l.) offenbar nicht Teil der neuen Staffel von "Promis unter Palmen". © Gerhard Merzeder/SAT.1/obs

Das hat das Oberhaupt der Chaos-Familie auf Nachfrage von BILD verraten.

Viele Details rund um ihr unfreiwilliges Show-Aus darf die Zwölffach-Mama allerdings noch nicht verraten. "Ich darf noch keine Details dazu verraten, aber ich musste die Show leider wegen eines schweren Unfalls vorzeitig abbrechen."

Wie sie selbst sagt, wäre sie nach dem nicht näher bekannten Vorfall trotzdem gerne in die Villa zurückgekehrt - aber keine Chance. "Aber dafür durfte dann wieder jemand für mich zurückkehren – und für sie hat mich das auch gefreut."

Offenbar soll sich Silvia bei einem Spiel an der Hüfte verletzt haben und sei sofort in ein Thai-Krankenhaus gebracht worden. Eine Mini-Rückkehr durfte sie offenbar aber doch noch feiern.

"Die letzten zwei Drehtage, zu den Entscheidungen, hat man mich wieder reingeholt", erklärt die einstige "Promi Big Brother"-Siegerin.