Unfall-Schock! Silvia Wollny muss "Promis unter Palmen" abbrechen
Phang Nga (Thailand) - Kaum bei "Promis unter Palmen" eingezogen, muss Silvia Wollny (61) das Abenteuer wegen eines Unfalls abbrechen!
Das hat das Oberhaupt der Chaos-Familie auf Nachfrage von BILD verraten.
Viele Details rund um ihr unfreiwilliges Show-Aus darf die Zwölffach-Mama allerdings noch nicht verraten. "Ich darf noch keine Details dazu verraten, aber ich musste die Show leider wegen eines schweren Unfalls vorzeitig abbrechen."
Wie sie selbst sagt, wäre sie nach dem nicht näher bekannten Vorfall trotzdem gerne in die Villa zurückgekehrt - aber keine Chance. "Aber dafür durfte dann wieder jemand für mich zurückkehren – und für sie hat mich das auch gefreut."
Offenbar soll sich Silvia bei einem Spiel an der Hüfte verletzt haben und sei sofort in ein Thai-Krankenhaus gebracht worden. Eine Mini-Rückkehr durfte sie offenbar aber doch noch feiern.
"Die letzten zwei Drehtage, zu den Entscheidungen, hat man mich wieder reingeholt", erklärt die einstige "Promi Big Brother"-Siegerin.
Silvia Wollny deutet Kandidaten-Zoff an
Allzu schlimm sei ihre verbotene Rückkehr in die Villa aber nicht für sie gewesen, deutet sie an. Neben dem Wetter hätten vor allem ihre Mitstreitenden ihre Nerven strapaziert.
"Das Wetter alleine hat mir zu schaffen gemacht, ich bin ja keine 30 mehr. Und dazu kamen noch die anderen Kandidaten. Es tut mir leid, aber da war ja der eine nerviger als der andere."
Mit ein paar wenigen habe sie sich im Rahmen der Dreharbeiten zwar gut verstanden, andere hätten die Sendung vor allem auch dafür genutzt, sich betrunken über sie lustig zu machen.
"Die wollen natürlich alle Sendezeit, zur Not auch auf meine Kosten. Und einige hatten sich dafür auch ordentlich Mut angetrunken, das hat dann seine Wirkung auch nicht verfehlt. Irgendwann war das für mich dann auch einfach zu Ende."
Die neuen Folgen von "Promis unter Palmen" laufen seit dieser Woche bei SAT.1 - parallel sind die Episoden auch bei Joyn abrufbar.
Auf eine Anfrage von TAG24 hat Silvia Wollny bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht reagiert.
Titelfoto: IMAGO / BOBO