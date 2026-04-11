Nächste Runde im Theater um Silvia Wollny: Jetzt mischt sich Sarafina öffentlich ein
Hückehoven/Türkei - Das Drama um Silvia Wollny (61) geht weiter! Jetzt hat sich auch Tochter Sarafina (31) in den Familienstreit mit Schwester Loredana (22) eingemischt und über Instagram eindeutige Zeilen in die Welt gesetzt.
Wochenlang bekriegen sich Familienoberhaupt Silvia, Tochter Loredana und deren Ehemann Servet (25) schon über die sozialen Medien, tragen ihre unüberbrückbaren Diskrepanzen unübersehbar vor den Augen aller Fans im Netz aus.
Das ruft auch Sarafina auf den Plan, die ihre Mama mit einem eindeutigen Statement um jeden Preis in Schutz nimmt.
"Mama, man kann so viel über dich sagen. Aber weißt du was? Es ist mir egal. Denn ich weiß ganz genau, dass das alles nicht stimmt", lässt Silvia im Namen ihrer Tochter ausrichten.
Der dreifachen Mama zufolge sollten ihre Schwestern ihrem Beispiel folgen und sich öffentlich vor Silvia stellen, erklärt sie.
"Und ich finde, all deine Kinder sollten das genauso wissen und auch den Mut haben, vor dir zu stehen, wenn solche Dinge behauptet werden."
Sarafina Wollny schießt scharf gegen Schwester Loredana
Bereits seit mehreren Wochen beschießen sich Silvia, Loredana und Servet mit Vorwürfen um eine mutmaßliche Spendenveruntreuung rund um das Erdbeben in der Türkei vor drei Jahren.
Tochter Sarafina kann die Attacken ihrer kleinen Schwester und deren Ehemann jedenfalls nicht verstehen.
"Ich verstehe einfach nicht, wie man so viel Hass gegen einen Menschen entwickeln kann, der immer nur gibt und immer für andere da ist. (...) Dein Herz ist so voller Liebe, und genau diese Liebe hast du uns unser ganzes Leben lang geschenkt", schreibt die 31-Jährige.
Trotz aller familieninternen Konfrontationen kommt es Sarafina offenkundig nicht in den Sinn, sich jemals gegen Mama Silvia zu stellen.
"Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt, und ich bin so stolz und glücklich, dich meine Mama nennen zu dürfen. Ich liebe dich über alles und werde immer vor dir und hinter dir stehen, egal was kommt."
Zuletzt hatte Schwiegersohn Servet sich zu Wort gemeldet und durch die Blume verraten, dass Silvia womöglich wegen TV-Dreharbeiten an einer schweren Erkrankung seiner Tochter Aria schuld gewesen sei.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Silvia Wollny, IMAGO / BOBO