26.05.2026 09:19 Nach Messerattacke auf Tochter Lavinia und Tim: Das sagt Silvia Wollny über die brutale Tat

Kurz nach der mutmaßlichen Messerattacke auf Tochter Lavinia und deren Verlobten hat sich nun Silvia Wollny erstmals zur Tat geäußert.

Von Maurice Hossinger

Hückelhoven - Nach der mysteriösen Messerattacke auf Lavinia Wollny (25) und Tim Katzenbauer (26) hat sich nun Silvia Wollny (61) zu Wort gemeldet und dafür verteidigt, dass sie sich nicht direkt öffentlich dazu geäußert hat.

Mit diesem Statement haben Lavinia Wollny (25) und Tim Katzenbauer (26) am Pfingstmontag auf die Attacke aufmerksam gemacht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Lavinia Wollny Erst am Pfingstmontag hatten Lavinia und ihr Verlobter ihrer Community verraten, dass sie am vergangenen Wochenende Opfer eines Messerangriffs geworden waren und der 26-Jährige sogar auf der Intensivstation liege. Nach anfänglichem Schweigen hat jetzt auch Familienoberhaupt Silvia Stellung bezogen, auf kritische Kommentare im Netz reagiert und nähere Details rund um die Attacke durchsickern lassen. "Ich melde mich, weil ich im Netz einige Kommentare gelesen habe dazu, [...] dass ich nichts gesagt habe. Ey, Leute! Ich war geschockt", stellt die Mehrfach-Oma in einem kurzen Clip klar. Silvia Wollny Sorge um TV-Star: Silvia Wollny offenbart schwere gesundheitliche Probleme "Ich habe eine Nachricht von meiner Tochter bekommen, dass bei Lavinia und Tim etwas passiert ist. Wir sind aber früh schlafen gegangen, sodass ich die Nachricht erst morgens gelesen habe", rechtfertigt die 61-Jährige ihr kurzzeitiges Schweigen.

Silvia Wollny kommen bei Erzählung die Tränen