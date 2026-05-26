Nach Messerattacke auf Tochter Lavinia und Tim: Das sagt Silvia Wollny über die brutale Tat
Hückelhoven - Nach der mysteriösen Messerattacke auf Lavinia Wollny (25) und Tim Katzenbauer (26) hat sich nun Silvia Wollny (61) zu Wort gemeldet und dafür verteidigt, dass sie sich nicht direkt öffentlich dazu geäußert hat.
Erst am Pfingstmontag hatten Lavinia und ihr Verlobter ihrer Community verraten, dass sie am vergangenen Wochenende Opfer eines Messerangriffs geworden waren und der 26-Jährige sogar auf der Intensivstation liege.
Nach anfänglichem Schweigen hat jetzt auch Familienoberhaupt Silvia Stellung bezogen, auf kritische Kommentare im Netz reagiert und nähere Details rund um die Attacke durchsickern lassen.
"Ich melde mich, weil ich im Netz einige Kommentare gelesen habe dazu, [...] dass ich nichts gesagt habe. Ey, Leute! Ich war geschockt", stellt die Mehrfach-Oma in einem kurzen Clip klar.
"Ich habe eine Nachricht von meiner Tochter bekommen, dass bei Lavinia und Tim etwas passiert ist. Wir sind aber früh schlafen gegangen, sodass ich die Nachricht erst morgens gelesen habe", rechtfertigt die 61-Jährige ihr kurzzeitiges Schweigen.
Silvia Wollny kommen bei Erzählung die Tränen
Ihren Schilderungen zufolge soll sich die mutmaßliche Messerattacke beim gemeinsamen Gassigehen ereignet haben, deutet Silvia an. "Die beiden gehen mit dem Hund raus und werden dann angegriffen und schwer verletzt. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt zu Hause", erklärt Silvia weiter.
"Ihr wisst gar nicht, wie es uns geht. Was hätte da passieren können? Es ist doch egal, was in irgendeiner Familie los ist. Aber trotzdem hält man zusammen. Wir fühlen uns sowas von unsicher", macht die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin deutlich.
Zum Abschluss ihrer Videobotschaft betont Silvia noch einmal, dass sich Hater im Netz eher zurückhalten als kräftig in die Tasten hauen sollten.
"Ey, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es Lavinia und Tim geht. Das ist ein Trauma. Mir schießen die Tränen in die Augen, wenn ich nur daran denke, dass ich da vielleicht meinen Schwiegersohn oder meine Tochter hätte verlieren können."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Silvia Wollny