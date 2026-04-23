Sorge um TV-Star: Silvia Wollny offenbart schwere gesundheitliche Probleme

Ratheim/Türkei - Besorgniserregende Nachrichten von Silvia Wollny : Die 61-Jährige hat gegenüber ihren Fans schwere gesundheitliche Probleme offenbart.

Silvia Wollny (61) hat erneut mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

In einer Instagram-Story äußerte die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin den Verdacht, dass sie womöglich unter einer Nervenkrankheit leide. Eine offizielle Diagnose gibt es dafür allerdings nicht.

Doch die akuten Symptome machen der Elffach-Mama schwer zu schaffen: "Ich kann den Fuß kaum noch bewegen. Habe sehr, sehr große Schmerzen da drin, dass meine Zehen schon raus sind, kaum noch mit dem Auftreten zu tun haben", so Silvia.

Aktuell sei sie deshalb stark eingeschränkt, könne kaum noch laufen. Ihr nächster Schritt steht bereits fest: Der TV-Star ("Die Wollnys") möchte einen Arzt in Deutschland aufsuchen, um die Gründe für ihre anhaltenden Beschwerden abklären zu lassen.

Silvia beschreibt die derzeitige Situation als sehr belastend. Sie könne den Fuß nunmehr kaum noch heben. Jeder Schritt wird zur Belastungsprobe.

Dennoch ließ es sich die Türkei-Auswanderin zuvor nicht nehmen, eine Reise nach Mallorca anzutreten.