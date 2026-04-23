Sorge um TV-Star: Silvia Wollny offenbart schwere gesundheitliche Probleme
Ratheim/Türkei - Besorgniserregende Nachrichten von Silvia Wollny: Die 61-Jährige hat gegenüber ihren Fans schwere gesundheitliche Probleme offenbart.
In einer Instagram-Story äußerte die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin den Verdacht, dass sie womöglich unter einer Nervenkrankheit leide. Eine offizielle Diagnose gibt es dafür allerdings nicht.
Doch die akuten Symptome machen der Elffach-Mama schwer zu schaffen: "Ich kann den Fuß kaum noch bewegen. Habe sehr, sehr große Schmerzen da drin, dass meine Zehen schon raus sind, kaum noch mit dem Auftreten zu tun haben", so Silvia.
Aktuell sei sie deshalb stark eingeschränkt, könne kaum noch laufen. Ihr nächster Schritt steht bereits fest: Der TV-Star ("Die Wollnys") möchte einen Arzt in Deutschland aufsuchen, um die Gründe für ihre anhaltenden Beschwerden abklären zu lassen.
Silvia beschreibt die derzeitige Situation als sehr belastend. Sie könne den Fuß nunmehr kaum noch heben. Jeder Schritt wird zur Belastungsprobe.
Dennoch ließ es sich die Türkei-Auswanderin zuvor nicht nehmen, eine Reise nach Mallorca anzutreten.
Vor zwei Jahren: Silvia Wollny erleidet Hirnschlag im Türkei-Urlaub
Ihre Tochter Estefania Wollny (24) war dort für einen Gesangsauftritt im legendären Bierkönig am Ballermann gebucht. Das Event wollte sich ihre Mutter natürlich unter gar keinen Umständen entgehen lassen - Fußschmerzen hin oder her.
Gesundheitliche Probleme traten bei Silvia zuletzt immer häufiger auf. Vor zwei Jahren erlitt die 61-Jährige einen Schlaganfall. Damals wurde sie im Türkei-Urlaub von grippeähnlichen Symptomen sowie starken Kopfschmerzen geplagt.
Familienmitglieder brachten sie in eine Klinik nach Manavgat, wo umfangreiche Tests wie EKG, CT, Ultraschall der Halsschlagader, Augenuntersuchung und MRT gemacht wurden. Daraufhin stellten die Ärzte schließlich einen Hirnschlag fest.
Die Wollny-Matriarchin erhielt daraufhin ein striktes Flugverbot. Insgesamt schien sie die schockierende Diagnose jedoch ganz gut weggesteckt zu haben. Auch zu möglichen Folgeschäden ist nichts bekannt.
Titelfoto: Instagram/wollnysilvia (Screenshot)