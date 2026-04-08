Wollny-Eskalation: Silvia wird deutlich und rechnet ab!
Hückelhoven - Dass es zwischen Silvia Wollny und ihrer jüngsten Tochter Loredana (22) zum Zerwürfnis gekommen ist, scheint inzwischen so klar wie Kloßbrühe zu sein. Bislang hat sich die 61-Jährige aber nicht geäußert - bis jetzt!
Denn mit einem kryptischen Instagram-Beitrag hat die TV-Bekanntheit (Die Wollnys) nun für Aufsehen gesorgt. Mit wem sie dort abrechnet, ist zwar unklar, doch man kann getrost davon ausgehen, dass das Familienoberhaupt die Zeilen in Richtung Loredana schreibt.
"Die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, war zu schweigen. Ich bin fertig mit Reden. Fertig mit Erklären", stellt Silvia klar.
Die 61-Jährige sei fertig damit, ihren Wert Menschen beweisen zu wollen, die ihn erst gar nicht sehen wollen.
Silvia werde nicht reparieren, was sie nicht kaputtgemacht habe. Außerdem werde sie niemanden anbetteln, sie wertzuschätzen, verdeutlicht die zwölffache Mutter.
"Wenn sie es nicht sehen, haben sie mich von Anfang an nicht verdient", schreibt die "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin weiter.
Während Sarafina Wollny (31) den Beitrag mit einem "Like" versieht, kommentiert Sarah-Jane (27) das eindeutige Statement mit "Queen".
Streit mit Loredana: Fans stellen sich auf die Seite von Silvia Wollny
Doch nicht nur ihre Töchter stehen hinter der TV-Bekanntheit, sondern auch ihre Fans stellen sich auf ihre Seite.
"Die beste Entscheidung. Du bist eine wundervolle Mama, Oma und Partnerin. Bleib wie du bist", macht ein Anhänger klar.
Erst jüngst hatte Nesthäkchen Loredana im Wollny-Zoff nachgelegt. "Und plötzlich ist alles vorbei. Das Leben, das einst so perfekt erschien, zerbricht in tausend Stücke", ließ die 22-Jährige wissen.
Weiter sprach sie davon, dass "wahre Gesichter ans Licht" kommen, Masken fallen und man am Ende alleine dastehe.
Und auch Silvias Schwiegersohn Servet goss nochmal Öl ins Feuer und legte den Auslöser der Eskalation offen.
Demnach sei die gemeinsame Tochter Aria bereits im Alter von nur drei Wochen schwer erkrankt. Das Neugeborene habe an Influenza und massiven Atemproblemen gelitten.
Doch der eigentliche Vorwurf: Ein Familienmitglied soll sich nicht an grundlegende Vorsichtsmaßnahmen gehalten haben. Statt Rücksicht zu nehmen, hätten angeblich Dreharbeiten im Vordergrund gestanden.
Titelfoto: Instagram/wollnysilvia (Screenshot)