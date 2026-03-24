Silvia Wollny außer sich: TV-Bekanntheit mit eindringlicher Warnung

Der Familienzoff beherrscht derzeit die Schlagzeilen im Wollny-Kosmos. Jetzt hat Silvia Wollny eine eindringliche Warnung veröffentlicht.

Von Florian Fischer

Hückelhoven - Der Familienzoff zwischen Silvia Wollny und ihrem Schwiegersohn Servet Özbek beherrscht derzeit die Schlagzeilen im Wollny-Kosmos. Jetzt hat die 61-Jährige eine eindringliche Warnung veröffentlicht - allerdings hat diese nichts mit ihren Liebsten zu tun.

Silvia Wollny (61) hat eine eindringliche Warnung ausgesprochen. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots) "Uns ist aufgefallen, dass aktuell vermehrt Angebote unter dem Namen 'Wollny' veröffentlicht werden", erklärt die zwölffache Mutter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag gegenüber ihren rund 534.000 Anhängern. Deshalb wolle sie im Auftrag ihrer Familie darauf hinweisen, dass der Name "Wollny" in direktem Zusammenhang mit Silvia Wollny stehe und marken- sowie namensrechtlich geschützt sei. Die Nutzung - auch international beziehungsweise weltweit - für kommerzielle Zwecke sei ohne eine ausdrückliche Genehmigung der Familie nicht gestattet, warnt Silvia. Silvia Wollny Nächste Hochzeit im Hause Wollny? Familienoberhaupt Silvia spricht Klartext "Insbesondere für Verkäufe, Werbung, Veranstaltungen sowie Merchandiseartikel jeglicher Art", macht die "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin klar.

Was halten die Fans von Silvia Wollnys Warnung?