Silvia Wollny außer sich: TV-Bekanntheit mit eindringlicher Warnung
Hückelhoven - Der Familienzoff zwischen Silvia Wollny und ihrem Schwiegersohn Servet Özbek beherrscht derzeit die Schlagzeilen im Wollny-Kosmos. Jetzt hat die 61-Jährige eine eindringliche Warnung veröffentlicht - allerdings hat diese nichts mit ihren Liebsten zu tun.
"Uns ist aufgefallen, dass aktuell vermehrt Angebote unter dem Namen 'Wollny' veröffentlicht werden", erklärt die zwölffache Mutter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag gegenüber ihren rund 534.000 Anhängern.
Deshalb wolle sie im Auftrag ihrer Familie darauf hinweisen, dass der Name "Wollny" in direktem Zusammenhang mit Silvia Wollny stehe und marken- sowie namensrechtlich geschützt sei.
Die Nutzung - auch international beziehungsweise weltweit - für kommerzielle Zwecke sei ohne eine ausdrückliche Genehmigung der Familie nicht gestattet, warnt Silvia.
"Insbesondere für Verkäufe, Werbung, Veranstaltungen sowie Merchandiseartikel jeglicher Art", macht die "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin klar.
Was halten die Fans von Silvia Wollnys Warnung?
Zudem wolle die 19-fache Großmutter noch klarstellen, dass, wer sich nicht an die Ansage halte, mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müsse.
"Bitte unterlasst die Nutzung des Namens für eigene Angebote und Zwecke", führt die 61-Jährige aus.
Silvia danke ihren zahlreichen Fans abschließend außerdem für ihr Verständnis.
Doch wie stehen die Wollny-Anhänger zu der Warnung des Familienoberhaupts?
Ein Nutzer wünsche der Familie, dass sie "diesen ganzen Stress" gut überstehe. "Es ist unmöglich was da abgeht. Ganz schlimm, tut mir echt total leid für Euch."
Zwar gibt es noch viele andere positive Meinungen, doch nicht alle User sind mit den Äußerungen einverstanden.
"Es ist einfach traurig zu sehen, was Fame und Kohle mit einer Familie machen. Wenn ich zurück an den Anfang denke, wo alle nichts hatten und das heute sehe, wird mir schlecht", bedauert dieser Fan, der vor allem den Streit mit ihren Kindern anprangere.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)