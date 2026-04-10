Nächste Runde im Theater um Silvia Wollny: Jetzt mischt sich Sarafina öffentlich ein

Hückehoven/Türkei - Das Drama um Silvia Wollny (61) geht weiter! Jetzt hat sich auch Tochter Sarafina (31) in den Familienstreit mit Schwester Loredana (22) eingemischt und über Instagram eindeutige Zeilen in die Welt gesetzt.

Mit diesem Statement stärkt Sarafina Wollny Mama Silvia öffentlich den Rücken. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Silvia Wollny

Wochenlang bekriegen sich Familienoberhaupt Silvia, Tochter Loredana und deren Ehemann Servet (25) schon über die sozialen Medien, tragen ihre unüberbrückbaren Diskrepanzen unübersehbar vor den Augen aller Fans im Netz aus.

Das ruft auch Sarafina auf den Plan, die ihre Mama mit einem eindeutigen Statement um jeden Preis in Schutz nimmt.

"Mama, man kann so viel über dich sagen. Aber weißt du was? Es ist mir egal. Denn ich weiß ganz genau, dass das alles nicht stimmt", lässt Silvia im Namen ihrer Tochter ausrichten.

Der dreifachen Mama zufolge sollten ihre Schwestern ihrem Beispiel folgen und sich öffentlich vor Silvia stellen, erklärt sie.

"Und ich finde, all deine Kinder sollten das genauso wissen und auch den Mut haben, vor dir zu stehen, wenn solche Dinge behauptet werden."