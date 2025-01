Skrupellos: Silvia Wollny gießt im Streit um "Püppi" neues Öl ins Feuer

Schöne Worte, die sich für Calantha jedoch wie Nadelstiche in ihr Mama-Herz anfühlen dürften. Erst vor wenigen Tagen hatte Silvia ihre Enkelin in einem Livestream mit Kevin Haupt zudem als "meine Tochter" bezeichnet.

"Püppi ist unser kleiner Sonnenschein, wir lieben sie alle sehr", stellte die 59-Jährige klar. "Dass sie mit den vielen Kindern unserer Familie in einem Haus - sei es in Ilica oder Ratheim - aufwachsen darf, ist für sie wie für alle anderen Kinder ein Geschenk!"

Auf ihrem Instagram-Kanal postet Silvia seit der Streit-Eskalation immer wieder neue Fotos von Cataleya (6). Für viele Fans eine klare Provokation. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

In ihrem Haus in der Türkei sei die Kleine jetzt außerdem in ein neues Zimmer gezogen. Ein absolutes Highlight für Cataleya, wie Silvia betont. "Sie ist jetzt auf einem Stockwerk mit Harald und mir, was toll ist", schwärmt die Wollny-Matriarchin.

Angesichts dieser Aussagen ist es nur schwer vorstellbar, dass Silvia die kleine "Püppi" jemals wieder hergeben und auf ihr Sorgerecht verzichten wird. Eine Versöhnung mit Tochter Calantha scheint nach den jüngsten Eskapaden ebenfalls vom Tisch.

"Kinder brauchen Grenzen und da hilft es oft auch, streng und klar zu sein. Wenn man das mit einer ordentlichen Portion Liebe und Herz kombiniert, dann ist es perfekt", stellte Silvia im Gespräch mit "TV Movie" unmissverständlich klar.

Aus ihrer Sicht seien alle ihre Töchter tolle Mamas, auch wenn es hier und da an Konsequenz fehle. Ihre Tochter Calantha wird Silvia mit ihrem Lob wohl nicht gemeint haben. Für sie ist die 24-Jährige nämlich längst keine Mutter mehr: "Ich habe alles von der Kleinen und da gibt es nur noch eine Mama - und das bin ich!" Harter Tobak!