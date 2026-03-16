Nach Schwiegersohn-Attacke: Silvia Wollny bezieht Stellung - Ausgerechnet SIE stellt sich auf ihre Seite
Hückelhoven - Aktuell fließt böses Blut in der Wollny-Familie! Nachdem Schwiegersohn Servet Özbek Familienoberhaupt Silvia attackiert hat, nimmt die 61-Jährige Stellung. Unterstützung erhält sie ausgerechnet von Skandal-Tochter Calantha (25).
Der Ehemann von Nesthäkchen Loredana Wollny (22) hatte zuletzt mit Lügen-Vorwürfen gegen seine Schwiegermutter für Aufsehen gesorgt.
Inzwischen hat sich Silvia dazu geäußert und die Behauptungen von sich gewiesen. "Diese Vorwürfe sind falsch. Ich habe zu keinem Zeitpunkt spenden unterschlagen oder mir fremdes Eigentum angeeignet", stellt die TV-Bekanntheit in einer Instagram-Story klar.
Der 61-Jährigen sei Transparenz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Vertrauen und Unterstützung sehr wichtig.
Was Silvia noch meint: Servet hatte nochmals nach gelegt und behauptet, dass seine Schwiegermutter die Spenden zugunsten der Erdbebenopfer veruntreut habe.
"Ich nehme solche Anschuldigungen sehr ernst, da solche Aussagen meinem Ruf erheblich schaden können", erklärt die zwölffache Mutter.
Calantha Wollny teilt gegen ihren Schwager aus
Aus diesem Grund werde Silvia die Situation sorgfältig aufklären und gegebenenfalls gegen die falschen Tatsachenbehauptungen rechtlich vorgehen, wie die Mutter von Sylvana (34), Sarafina (31), Estefania (24) und Co. deutlich macht.
"Ich bitte darum, keine ungeprüften oder einseitigen Informationen weiterzuverbreiten und respektvoll mit der Situation umzugehen", schreibt Silvia zudem in der Story.
Unterstützung erhält die 61-Jährige überraschenderweise von ihrer Skandal-Tochter Calantha, mit der sie sich in der Vergangenheit oft öffentlich gezofft hat.
"Ich stelle mich vor meine Mutter, wenn ich weiß, dass es Lügen sind", lässt die 25-Jährige auf Instagram wissen.
Sie habe zwar Differenzen mit Silvia, aber sie erzähle keine Lügen, so wie Servet es mache. "Er hat meiner Familie schlimmes angetan", klagt Calantha und droht ihrem Schwager sogar noch: "Servet, ich hab gehört du willst spielen? Weißt du noch, wie alt Loredana bei eurem ersten Mal war? Ich schon: sie war minderjährig und du volljährig."
Was genau hinter der Eskalation im Wollny-Clan steckt, ist bislang nicht bekannt. Es scheint jedoch klar, dass es zu einem großen Zerwürfnis gekommen ist.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshot), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)