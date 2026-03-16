Nach Schwiegersohn-Attacke: Silvia Wollny bezieht Stellung - Ausgerechnet SIE stellt sich auf ihre Seite

Hückelhoven - Aktuell fließt böses Blut in der Wollny -Familie! Nachdem Schwiegersohn Servet Özbek Familienoberhaupt Silvia attackiert hat, nimmt die 61-Jährige Stellung. Unterstützung erhält sie ausgerechnet von Skandal-Tochter Calantha (25).

Silvia Wollny (61) hat auf die Vorwürfe ihres Schwiegersohns Servet Özbek reagiert. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshot), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Der Ehemann von Nesthäkchen Loredana Wollny (22) hatte zuletzt mit Lügen-Vorwürfen gegen seine Schwiegermutter für Aufsehen gesorgt.

Inzwischen hat sich Silvia dazu geäußert und die Behauptungen von sich gewiesen. "Diese Vorwürfe sind falsch. Ich habe zu keinem Zeitpunkt spenden unterschlagen oder mir fremdes Eigentum angeeignet", stellt die TV-Bekanntheit in einer Instagram-Story klar.

Der 61-Jährigen sei Transparenz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Vertrauen und Unterstützung sehr wichtig.

Was Silvia noch meint: Servet hatte nochmals nach gelegt und behauptet, dass seine Schwiegermutter die Spenden zugunsten der Erdbebenopfer veruntreut habe.

"Ich nehme solche Anschuldigungen sehr ernst, da solche Aussagen meinem Ruf erheblich schaden können", erklärt die zwölffache Mutter.