Silvia Wollny bricht Schweigen: So knallhart rechnet sie mit ihren Kindern ab

Ratheim - Innerhalb der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands klafft seit Wochen ein tiefer Graben: Lange hat Elffach-Mama Silvia (61) zu den öffentlichen Anfeindungen einiger ihrer Kinder geschwiegen. Jetzt rechnet sie in einem Knallhart-Statement ab.

Silvia Wollny (61) hat auf die Vorwürfe ihrer Familie reagiert und dabei deutliche Worte gefunden. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshot), Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Im Zuge des verheerenden Erdbebens am 6. Februar 2023 an der türkisch-syrischen Grenze initiierte der TV-Star ("Die Wollnys") eine große Spendenaktion und sammelte über die sozialen Netzwerke Hilfsgüter für die Betroffenen.

Doch sowohl ihre Skandal-Tochter Calantha (25) als auch ihr türkischer Schwiegersohn Servet Özbek hatten zuletzt mehrfach angedeutet, dass Silvia die Waren unterschlagen haben soll. Zuletzt brach auch noch Nesthäkchen Loredana (22) den Kontakt ab.

"Ich habe mit Bestürzung die zuletzt geäußerten Vorwürfe zur Kenntnis genommen und weise diese in dieser Form ausdrücklich von meiner Seite zurück", beginnt die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin ein ausführliches Instagram-Posting.

Gleichzeitig liege ihr aber auch "ein respektvoller Umgang sowie der Zusammenhalt der treuen Fans und der Familie sehr am Herzen". Anschließend findet Silvia deutliche Worte für das Verhalten ihres rebellischen Nachwuchses.

"Ich habe meine Kinder nicht so erzogen, dass man Menschen öffentlich herabwürdigt oder insbesondere die eigene Mutter in dieser Form behandelt", stellt die 61-Jährige klar und macht damit deutlich, wie sehr sie das Vorgehen ihrer Töchter verletzt.