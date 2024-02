Silvia Wollny freut sich über Kindersegen: "Das ist der Wahnsinn!"

Ein Bild, 20 Personen: Der Wollny-Clan wird immer größer. Neuestes Mitglied ist Baby Hope Angel. © © RTLZWEI

In der neuen Staffel der Erfolgssendung, die am 6. März starten wird, geht es zunächst hauptsächlich um die frischgeborene dritte Tochter von Sarafina (29) und Ehemann Peter (31).

Die kleine Hope Angel hat im Juli 2023 das Licht der Welt erblickt und "lebt sich ganz toll in unsere Familie ein", schwärmt nun Oma Silvia laut "Intouch".

Die 59-Jährige ist ganz vernarrt in die kleine Prinzessin – und stolz wie Bolle! "Was noch super war, war der erste Flug, den die Kleine von der Türkei nach Deutschland hatte, mit uns. Und so schnell, wie sie groß wird – das ist der Wahnsinn!"

Silvia genieße derzeit einfach ihr Leben inmitten der Großfamilie, kann sich ein Leben ohne ihre Liebsten gar nicht vorstellen.