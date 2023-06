Silvia Wollny schlank wie nie: So hat die Elffach-Mama zuletzt ihr Gewicht verloren!

Reality-TV-Star Silvia Wollny (58) hat in den vergangenen Jahren einiges an Körpergewicht verloren und sich dadurch auch optisch stark verändert. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Seit über zehn Jahren laufen die "Die Wollnys" bereits im TV. In dieser Zeit hat sich viel getan. Die einst so niedlichen Kinder von Silvia sind nach und nach erwachsen geworden.

Einige haben inzwischen selbst Kinder bekommen und die wohl bekannteste Großfamilie Deutschlands so noch ein bisschen größer gemacht.

Neben der Teilzeit-Auswanderung in die Türkei sorgte in den vergangenen zwei Jahren aber vor allem ein Thema immer wieder für großes Interesse: die extreme Body-Transformation einiger Clan-Mitglieder.

Allen voran Silvias Töchter Sylvana (31), Sarafina (28), Estefania (21) und Loredana (19) haben seit 2021 erheblich an Gewicht eingebüßt.

Mit ihrem Erfolg haben die vier Frauen ganz offenbar auch ihre Mama dazu motiviert, dem überschüssigen Körpergewicht den Kampf anzusagen.

Das positive Resultat ist sowohl in den neuen TV-Folgen als auch in Silvias Instagram-Kanal deutlich zu erkennen. Und so hat sie es geschafft!