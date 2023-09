Silvia Wollny spricht offen von Trennung: Alles aus mit Harald?

Türkei/Hückelhoven - Silvia Wollny (58) teilte im Netzt jüngst ein überraschendes Video, in dem von Trennung die Rede ist. Meint die 58-Jährige damit etwa die Beziehung zu ihrem langjährigen Verlobten Harald Elsenbast (63)?

Seit 2018 ist die elffache Mutter mit Harald Elsenbast (63) verlobt. Eine Hochzeit kam bislang aber noch nicht zustande. © Bildmontage: Instagram/haraldelsenbast, Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Bereits seit 2014 geht das Paar gemeinsam durchs Leben. Zuletzt verwirklichten die beiden sogar ihren großen Traum und wanderten in die Türkei aus. Eine Eheschließung war für 2020 geplant, bislang blieb das Läuten der Hochzeitsglocken aber aus.

Auf ihrem Instagram-Kanal schlug das Oberhaupt der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands in einer persönlichen Ansprache an ihre Fans jetzt plötzlich ganz ernste Töne an.

"Ja, ihr Lieben, das heißt ganz einfach Freiheit, wenn man sich von den Menschen trennen tut, die einem wirklich nicht mehr gut gesonnen waren und die immer nur schlecht getan und gemacht haben", offenbarte Silvia. Abschließend rief sie ganz laut "Freiheit!" in die Kamera.

Ob sie damit auf eine mögliche Trennung von Harald anspielt, lässt die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin allerdings offen. Stattdessen ergänzte sie ihre Botschaft noch mit einigen kryptischen Zeilen.

Die 58-jährige Elffach-Mama schreibt: "So sieht's aus, wenn man frei ist. Wenn man sich von bestimmten Menschen trennt, mit denen man dachte zusammen zu kämpfen, aber am Ende stand man alleine da!" Kurz darauf löschte Silvia die Sequenz wieder aus ihrer Story.