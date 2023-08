Polizeieinsatz in Wollny-Boutique! Silvia muss Laden dichtmachen

Silvia Wollny (58) hat vor einigen Wochen eine eigene Boutique in der Türkei eröffnet. © Montage: Instagram/Screenshot/Silvia Wollny, Instagram/diewollnys_boutique

Vor einigen Wochen hatte sich die 58-Jährige mit der Unterstützung ihrer Lieben einen großen Traum erfüllt und ein eigenes Geschäft in ihrer zweiten Wahlheimat, der Türkei, eröffnet.

Nun musste die Boutique jedoch unvermittelt geschlossen werden, wie Silvia am gestrigen Dienstag selbst auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte.

"Da hat sich wohl jemand einen schlechten Scherz erlaubt und die Polizei zu unserem Laden geschickt", schrieb die temperamentvolle Vielfach-Mama.

Warum die Ermittler plötzlich vor der Tür des Wollny-Ladens standen, erläuterte sie zwar nicht, deutete jedoch an: "Selbst hier in der Türkei hast du Neider und Hater. (...) Danke an denjenigen, der das war. Jetzt haben wir ein paar Tage frei."