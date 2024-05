Silvia Wollny im Rollstuhl! Familienchefin postet beunruhigendes Bild aus dem Krankenhaus

Türkei - Was ist nur los bei TV-Star Silvia Wollny (59)? Die Chefin des Wollny -Clans hat vor knapp zwei Wochen mit einem beunruhigenden Instagram -Post für Aufsehen gesorgt. Nun gibt es ein Gesundheits-Update.

Mit diesem Rollstuhl-Bild versetzt TV-Star Silvia Wollny (59) ihre Fans in große Sorge. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Und das wird ihren Fans gar nicht schmecken! Denn die sonst so betont starke Silvia zeigt sich ganz verletzlich in ihrem neusten Beitrag in den sozialen Medien.

"Mir geht es heute nicht so gut", schreibt die 59-Jährige zu einem Bild, das sie betrübt und im Rollstuhl sitzend zeigt.

Außerdem ergänzt sie: "Ich bin sehr aufgeregt, heute bekommen wir die Entscheidung, ob wir nach Hause dürfen oder nicht. Ich hoffe, wir bekommen zur Abwechslung mal wieder positive Nachrichten."

Was genau es mit den kryptischen und dramatischen Zeilen auf sich hat, ist allerdings unklar.