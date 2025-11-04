Saisonende und Service-Mangel: Simone Ballack "völlig schockiert" von Hotel auf Mallorca

München/Mallorca - Ein paar entspannte Tage auf Mallorca - das wünschte sich Simone Ballack (49). Am Freitag feierte sie noch auf der "Tribute to Bambi"-Party, doch ihr anschließender Hotel-Aufenthalt entpuppte sich als Reinfall.

Simone Ballack (49) ist vom Hotel-Personal enttäuscht. © Henning Kaiser/dpa

Am Sonntagmorgen stand die Abreise aus dem mallorquinischen Hotel an. Doch die ging eher chaotisch über die Bühne, wie die Ex-Frau von Michael Ballack (49) auf Instagram erzählte.

"Wir haben gebucht bis heute und wir wurden um 12 Uhr aus dem Hotel manövriert", so die 49-Jährige wütend. Der Flug von ihren Freunden und ihr ging nämlich erst um 18 Uhr. "Wir sitzen mit unseren Koffern jetzt unten am Strand, weil dieses Hotel nicht in der Lage ist, die Koffer vielleicht noch an der Rezeption unterzubringen."

Dabei wollte die Ex-Spielerfrau nicht mal den Service des Hotels in Anspruch nehmen, sondern nur ihr Gepäck bis zur Abreise sicher verstauen lassen, betonte sie auf Social Media.

Doch um Punkt 12 Uhr mittags schloss das Hotel für die Saison 2025. Das stellte bereits zuvor ein Problem für Simone Ballack dar. Denn "seit gestern bauen die hier ab".

Die Aufbruchsstimmung des Personals soll noch während ihres Aufenthaltes spürbar gewesen sein. Das wirkte sich auch auf die Urlauber aus. "Beim Frühstücksbuffet gab es heute nur noch die Hälfte von gestern."