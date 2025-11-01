"Dschungelcamp"-Teilnahme im kommenden Jahr? Jetzt spricht Simone Ballack

Köln - Vor wenigen Tagen sind Gerüchte aufgekeimt , dass Simone Ballack (49) im Januar des kommenden Jahres ins " Dschungelcamp " ziehen wird. Jetzt hat sich die Ex-Frau von Michael Ballack (49) dazu geäußert.

Simone Ballack (49) hat die Gerüchte um eine "Dschungelcamp"-Teilnahme angeheizt. © Felix Hörhager/dpa

"Also ich kann so viel sagen, die Anfrage, ob ich beim Dschungelcamp teilnehmen möchte, gab es schon öfter", verrät die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin in einem Gespräch gegenüber "BILD".

Darauf habe sie geantwortet, dass sie das Busch-Abenteuer irgendwann vielleicht mal wagen würde. Es sei jedoch nicht klar, ob dieses, nächstes oder in zehn Jahren.

Allerdings, so berichtet es zumindest das Medium, sollen die Verhandlungen zwischen den Machern der Show und der 49-Jährigen schon weit fortgeschritten sein. Von einem Deal ist sogar schon die Rede.

Für die Ex-Frau von Fußballstar Michael Ballack wäre es auch kein neues Terrain. Zudem kenne sie sich in der Reality-Welt bestens aus.

"Ich bin der schlimmste und krasseste Trash-TV-Gucker, den man sich vorstellen kann. Fragt mich alles, was ihr darüber wissen wollt", gibt die dreifache Mutter preis.

Normalerweise habe Simone es auch nicht so mit Promi-Namen, aber sie könne sagen, wer aktuell bei "Love Island VIP" sei, denn sie schaue das alles hoch und runter.