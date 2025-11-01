"Dschungelcamp"-Teilnahme im kommenden Jahr? Jetzt spricht Simone Ballack
Köln - Vor wenigen Tagen sind Gerüchte aufgekeimt, dass Simone Ballack (49) im Januar des kommenden Jahres ins "Dschungelcamp" ziehen wird. Jetzt hat sich die Ex-Frau von Michael Ballack (49) dazu geäußert.
"Also ich kann so viel sagen, die Anfrage, ob ich beim Dschungelcamp teilnehmen möchte, gab es schon öfter", verrät die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin in einem Gespräch gegenüber "BILD".
Darauf habe sie geantwortet, dass sie das Busch-Abenteuer irgendwann vielleicht mal wagen würde. Es sei jedoch nicht klar, ob dieses, nächstes oder in zehn Jahren.
Allerdings, so berichtet es zumindest das Medium, sollen die Verhandlungen zwischen den Machern der Show und der 49-Jährigen schon weit fortgeschritten sein. Von einem Deal ist sogar schon die Rede.
Für die Ex-Frau von Fußballstar Michael Ballack wäre es auch kein neues Terrain. Zudem kenne sie sich in der Reality-Welt bestens aus.
"Ich bin der schlimmste und krasseste Trash-TV-Gucker, den man sich vorstellen kann. Fragt mich alles, was ihr darüber wissen wollt", gibt die dreifache Mutter preis.
Normalerweise habe Simone es auch nicht so mit Promi-Namen, aber sie könne sagen, wer aktuell bei "Love Island VIP" sei, denn sie schaue das alles hoch und runter.
Simone Ballack im "Dschungelcamp"? Auch RTL-Chief-Content-Officer Inga Leschek äußert sich
"Es gibt nichts Geileres für mich am Abend, als mir diese seichte Unterhaltung reinzuballern, damit ich einschlafen kann", gesteht die 49-Jährige.
Sie müsse Abend doch nicht mehr Schach spielen, sondern sie wolle Blödsinn gucken. "Ich will Leute, die sich anschreien und streiten und sich vielleicht lustig verhalten. Und dann schlafe ich und denke: Gott, bin ich normal", führt Simone weiter aus.
Dennoch wäre es ihr Traum, einmal bei "Love Island" mitzumachen. Denn wenn sie noch ein paar Jahre jünger sei, wäre es ihre Wahlsendung.
"Können die das mal für Ältere einführen? Das wäre mal ein Ansatz. Wir brauchen Love Island für Ü50", macht die 49-Jährige abschließend klar.
Geht es für Simone aber zunächst ins "Dschungelcamp"? "Wenn Simone Ballack beim Dschungelcamp am Lagerfeuer sitzen würde, es würde mich auch nicht wundern", so Chief-Content-Officer Inga Leschek (48) gegenüber des Mediums.
