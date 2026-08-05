Simone Thomalla zieht Bilanz: "Jeder Mann an meiner Seite hatte seine Zeit"

Berlin - Vor der Kamera feiert Simone Thomalla (61) seit Jahren Erfolge – privat musste sie in der Liebe jedoch einige bittere Enttäuschungen verkraften. Warum sie trotzdem nie aufgehört hat, an die große Liebe zu glauben, verrät die Schauspielerin jetzt.

Simone Thomalla (61) wolle lieber noch einmal eine Enttäuschung in Kauf nehmen, als den Glauben an die Liebe zu verlieren. © Thomas Banneyer/dpa

"Die Enttäuschungen, die ich erlebt habe, haben mich erschüttert", betont die 61-Jährige gegenüber der Zeitschrift Bunte. Verbittert sei sie dadurch aber nicht geworden. Im Gegenteil: Lieber nehme sie noch einmal eine Enttäuschung in Kauf, als den Glauben an die Liebe aufzugeben.

Simone blicke auch ohne Groll auf ihre früheren Beziehungen zurück. "Jeder Mensch, jeder Mann an meiner Seite hatte seine Zeit", erklärt sie. Ihre Vergangenheit wolle sie nicht schlechtreden oder bereuen.

Seit einiger Zeit ist sie mit dem Berliner Bauunternehmer René Marchand (56) zusammen. Für sie steht fest: "Es muss jemanden da oben geben, der beschlossen hat: Der Beste kommt zum Schluss!"

An ihrem heutigen Partner schätzt Thomalla vor allem die Sicherheit, die er ihr gibt. René Marchand sei für sie ein Mann, der ihr "unglaublich viel Halt" schenke und einer, "der alles kann".

Im vergangenen Jahr machte Simone die Beziehung zu dem Bauunternehmer öffentlich. Damals stellte sie klar: "Es ist einfach eine große Vertrautheit dar. Und unheimlich viel Humor, was in meinem Leben immer sehr wichtig ist."