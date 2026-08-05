So erholt sich Moderatorin Steffi Brungs von ihrem Ehe-Aus

Köln - Sie galten als absolutes Traumpaar der TV-Branche: Steffi Brungs und Christian Wackert (beide 37). Im Juli folgte das überraschende Ehe-Aus . Im Netz gab die RTL -Moderatorin jetzt einen Einblick in ihr aktuelles Seelenleben.

RTL-Moderatorin Stephanie "Steffi" Brungs (37) lässt nach dem Ehe-Aus die Seele baumeln. © Bildmontage: Instagram/steffibrungs (Screenshots)

Während ihr Ex-Partner sich zuletzt weiter in die Arbeit stürzte und mit Kollegin Karen Heinrichs (52) etwa noch durch das SAT.1-Frühstücksfernsehen führte, gönnte sich Steffi eine Auszeit auf der Halbinsel Chalkidiki.

Auf Instagram gewährte die 37-Jährige immer wieder Einblicke in ihr Treiben unter der griechischen Sonne. Neben vielen sportlichen Aktivitäten von Gym bis Tennis standen unter anderem auch Beauty-Sessions und entspanntes Lesen am Pool auf dem Plan.

Doch ein Aspekt überragte alle anderen: die Familie! "In diesen Zeiten meine Familie und Freunde so nah bei mir zu haben, ist so heilsam", erklärte Steffi in einem neuen Beitrag. Neben einigen Verwandten war auch ihre Kollegin und gute Freundin Fiona Wagner mitgereist.

Anscheinend hat die RTL-Moderatorin mit dieser Auswahl an Begleitern voll ins Schwarze getroffen. "Ich bin dankbar für diese Menschen und diesen gemeinsamen Urlaub!", stellte sie klar und fragte ihre Follower noch: "Was hilft euch, wenn im Leben plötzlich alles anders kommt als geplant?"