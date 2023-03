Sind Eva Benetatou und Chris Broy wieder ein Paar? "Wäre wunderschön für George"

Kommt es jetzt also zu einer romantischen Reunion? Das konnten Chris und Eva, die sich in den vergangenen Monaten nicht immer einig waren, allerdings ganz klar beantworten.

Seitdem herrschte Funkstille zwischen den Eltern des kleinen George - bis vor wenigen Tagen! Für RTL setzte sich das Ex-"Sommerhaus der Stars"-Paar noch einmal an einen Tisch und warf einen Blick in die chaotische Vergangenheit. "Vor einem halben Jahr wäre das so definitiv nicht möglich gewesen", verrieten beide.

Auch Mama Eva Benetatou kriegt nicht genug von ihrem Sprössling - bald soll das Sorgerecht für den Zweijährigen geteilt werden. © Montage: Instagram/Screenshot/Eva Benetatou

"Nein! Es ist gut so, wie es gerade ist", stellte Chris Broy (gebürtig Chris Stenz) fest. Und auch Eva sprang ihrem einstigen Lover zur Seite. "Natürlich wäre es wunderschön für George. Aber ich glaube, dass wir nicht mehr den Weg zueinander finden", blockte die 30-Jährige ab.

Trotzdem muss das Paar, das im Sommerhaus der Stars 2020 unter enormem Beschuss - gerade von Andrej Mangold (36) und Ex Jennifer Lange (29) - stand, an einem Strang ziehen. "Wir müssen die persönlichen Dinge, die wir in der Vergangenheit hatten, beiseitelegen und einfach nur an das Kind denken."

Und die gemeinsamen Gedanken gehen so weit, dass Eva, die bis dato das alleinige Sorgerecht für den zweijährigen George hatte, es nun mit Chris teilen will - ohne Anwalt!

Nicht nur das Ex-Paar darf sich über so viel Harmonie freuen. Auch ihre Fans dürften sich angesichts der versöhnlichen und liebevollen Worte auf ein Ende der medialen Anfeindungen freuen - zum Wohle des Kindes.