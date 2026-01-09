Sind heimliche Beziehungen ihr Ding? Kardashian-Schwester packt erstmals aus

Los Angeles (USA) - Die Reality-Bekanntheit Khloé Kardashian (41) gewährt derzeit einen tiefen Einblick in ihr Privatleben. Auf ihrem YouTube-Kanal " Khloé in Wonderland " sprach die Unternehmerin offen über vergangene Beziehungen und deren mediale Relevanz.

Khloé Kardashian (41) konzentriert sich derzeit auf viel wichtigere Dinge als Liebe - im Fokus stehen dabei ihre Tochter True (6) und Sohnemann Tatum (3). © Fotomontage/Instagram/khloekardashian

In ihrem neuesten Video "Ask Me Anything" machte die 41-Jährige deutlich, dass es für neue Romanzen in der Kardashian-Familie keine festen Pläne gebe, wann und wie sie öffentlich werden.

"Wir setzen uns nicht zusammen an einen Tisch und beschließen, dass wir in drei Wochen die Beziehung oder das Date preisgeben", stellte Khloé klar. Ob eine Partnerschaft gezeigt werde oder nicht, sei vielmehr eine Gefühlssache.

Wer tief verliebt sei, trete eher gemeinsam in die Öffentlichkeit, andere hielten ihr Liebesleben bewusst privat. "Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Zurückhaltung oft der bessere Weg ist", beichtete die US-Amerikanerin.

Je länger eine Beziehung aus dem Rampenlicht bleibe, desto größer seien ihre Chancen.

Für Khloé selbst hat Dating aktuell keinen hohen Stellenwert. Die zweifache Mutter konzentriere sich ganz auf ihre Kinder True (6) und Tatum (3), die sie mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (34) hat.