Sinead O'Connor tot: Mit dieser US-Legende geriet die Sängerin mehrmals in Streit

New Jersey/Dublin - Diese Nachricht schockte die Musik-Welt: Popsängerin Sinead O'Connor starb am gestrigen Mittwoch im Alter von 56 Jahren . Frei von Skandalen war die Irin wahrlich nicht. TAG24 blickt auf den vermutlich skurrilsten Streit zwischen ihr und einer wahren US-Größe des Showbusiness zurück.

Sinead O'Connor bei einer Autogrammstunde im Jahr 2007. © Evan Agostini/Getty Images via AFP

Es war niemand Geringeres als Sänger und Entertainer Frank Sinatra (†82), mit dem Sinead O'Connor Im Jahr 1990 aneinander geriet. "I kick her ass!", also "Ich trete ihr in den Hintern!", soll die US-Legende über die Irin gesagt haben.

Doch was fiel genau vor?

Es geschah zu einem Auftritt im Bundesstaat New Jersey. Die Konzertreihe wurde für gewöhnlich mit der Nationalhymne der Vereinigten Staaten gestartet. Doch das erfuhr O'Connor erst vor Ort.

Sie wollte damals nicht auftreten, wenn die Hymne tatsächlich gesungen werden sollte. Wie sie tags drauf in einer Mitteilung erklärte, lehnte sie Hymnen generell ab, "sogar meine eigene", so The Washington Post damals.

Die Veranstalter hatten Angst vor einer Last-Minute-Absage und bliesen deshalb die Tradition ausnahmsweise ab.

Im Publikum saß Sinatra, dem dies sauer aufstieß. Der Entertainer war sehr temperamentvoll und verbarg dies vor niemanden. Nach ihrem Auftritt soll Sinatra ihr deshalb sogar geraten haben, das Land zu verlassen. Ihr Vorgehen sei "unverzeihlich" gewesen, berichteten mehrere Medien, wie das Showbiz ChatSheet zusammenfasste.

O'Connor, so schrieb sie in ihren Memoiren, hatte dieser Tage dann tatsächlich Angst davor, auf den zu diesem Zeitpunkt 75-Jährigen zu treffen.