Sinead O'Connor ist tot! Sängerin stirbt mit 56 Jahren

Sinead O'Connor wurde nur 56 Jahre alt. © Antonio Calanni/AP/dpa

Laut "Daily Mail" sei sie nach "jahrelangen Kämpfen um die psychische Gesundheit" verstorben.



In einem Statement, was "The Irish Times" vorliegt, ließ die Familie verlauten: "Mit großer Trauer verkünden wir den Tod unserer geliebten Sinéad. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre gebeten."

Die Musiklegende wurde vor allem durch ihren Hit "Nothing Compares 2 U" (1990) bekannt, der auch hierzulande auf Platz 1 landete.

Zuletzt musste die Irin den tragischen Verlust ihres Sohnes Shane verkraften. Der 17-Jährige nahm sich im Januar 2022 das Leben.

In einem ihrer letzten Einträge auf Twitter vergangene Woche teilte sie ein Foto von sich und ihrem Sohn, schrieb dazu: #Habemeinen17JahrealtenSohndurchSuizid2022verloren Lebe seitdem als untotes Nachtgeschöpf. Er war die Liebe meines Lebens, die Lampe meiner Seele. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos liebte. Ohne ihn bin ich im Bardo verloren."

O'Connor war Mutter von insgesamt vier Kindern.